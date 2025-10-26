"MA KAKVI TOMAHAVCI" Ukrajinske jedinice u očaju: Nemaju ljude, vozila ni dronove - front se urušava

IGOR, komandir jedne čete, u septembru je sam vozio iz Pokrovska, već poluukruženog ruskim snagama, kada je prvi ruski dron prvog lica (FPV) pogodio zadnji deo njegovog automobila i otkinuo krov.

Foto: Profimedia

Drugi dron je odmah potom udario u zadnju gumu. Vozivši još pet kilometara, treći FPV pogodio je motorni deo vozila – i automobil je stao.

Prvi dron presretne automobil, a onda jedan ili dva FPV drona dolete i pogode ga - rekao je Igor iz 36. marinske brigade raspoređene u istočnoj Donjeckoj oblasti, opisujući rusku taktiku napada dronovima na vozila.

Iako ukrajinska vojska takođe nema dovoljno zapadnog naoružanja i opreme, vojnici i komandiri kažu da nedostatak osnovnih resursa – od automobila do dronova i ljudi – čini izuzetno teškim zadatak odbrane od neprekidnih ruskih ofanziva.

Dok Ukrajina čeka zeleno svetlo SAD za isporuku dalekometnih raketa „tomahavk“, vojnici na terenu ističu da je nedostatak osnovne opreme mnogo veći problem – i da upravo ta oskudica često igra presudnu ulogu.

Prinuđen da napusti automobil, Igor je pešice prešao tri do četiri kilometra pre nego što su ga pokupili saborci.

- Oni gađaju sva vozila. Samo vide da neko vozi i odmah pogode bilo koji automobil koji se kreće - rekao je Igor za Kyiv Independent.

Igor, kao i drugi komandiri i vojnici koji su razgovarali sa Kyiv Independent, zatražio je da bude naveden samo imenom kako bi mogao slobodno da govori bez odobrenja komande.

Nedostatak vozila

Igor kaže da njegova pešadijska četa trenutno ima samo dva ispravna vozila, nakon što su tri uništena ili oštećena u ruskim napadima dronovima ili zbog opasnih puteva u istočnoj Ukrajini. Tipična pešadijska četa u ovoj fazi rata ima između 50 i 70 ljudi.

Foto: Profimedia

Njegova jedinica nema oklopna vozila jer su ona prioritetne mete Rusa i obično bivaju brzo uništena. Prema Igorevim rečima, čak i oklopna vozila kao što su američki „MaxxPro“ ili turski „Kirpi“ teže ubrzavaju i glasnija su od običnih vozila, što ih čini lakšom metom za FPV dronove.

Kako Rusija konstantno unapređuje tehnologiju dronova, sada FPV dronovi imaju domet od oko 20 kilometara, pa se „siva zona“ proteže i do pet kilometara od fronta – što ozbiljno parališe ukrajinsku logistiku.

Njegova jedinica se oslanja na automobile kako bi dovozila ljude do fronta – brzina i pokretljivost omogućavaju im da priđu na 500 metara do jedan kilometar od položaja. Ali vozila se brzo uništavaju ili propadaju zbog loših puteva u Donbasu, pa vojnici često moraju sami da plaćaju popravke, jer prikupljanje sredstava traje predugo. Dobrotvorne organizacije navode da sve manje dobijaju donacija kako rat traje.

Igor kaže da bi jedinica idealno trebalo da ima najmanje pet vozila, kako bi mogla odmah zameniti uništeno bez rizika da ostane bez prevoza.

Automobil ima životni vek do mesec dana - kaže Igor. - Nedelju ili dve, i vozilo je gotovo.

Nedostatak automobila i opreme

Drugi komandiri i vojnici raspoređeni na liniji fronta takođe su rekli za Kyiv Independent da nedostatak vozila ozbiljno narušava njihovu borbenu sposobnost.

Anton, komandir tenkovske čete u 59. jurišnoj brigadi, priznao je da - gotovo da nema vozila - koja bi njegove posade dovozila na položaje, iako imaju dovoljno tenkova i municije.

Vojnik iz 63. mehanizovane brigade po imenu Dmitro kaže da vozila stalno nedostaje, jer se često uništavaju, oštete ili pokvare.

Prema Vladislavu Urubkovu, menadžeru za nabavku u dobrotvornoj fondaciji Come Back Alive, jedna pešadijska četa često ima samo jedno vozilo za prevoz ljudi do fronta, kao i za dostavu hrane i oružja – iako sve to mora da se dešava istovremeno.

Ove stvari često moraju da se obave u isto vreme, ali ako je vozilo već otišlo na liniju fronta da prebaci ljudstvo, ne može ujedno i da dostavi hranu – i obrnuto - rekao je Urubkov za Kyiv Independent.

Tanjug

Vojska uvek funkcioniše u uslovima nestašice, ali kada je reč o vozilima, to je bukvalno pitanje života i smrti - dodao je on.

Najveća potražnja je za pikapovima i minibusima, od početka ruske invazije, navodi Andrij But, šef projekta HeroCar u okviru fondacije Ruslana Šostaka, koja obezbeđuje vozila za vojsku.

But dodaje da organizacija beleži i rastuću potražnju za motorima, posebno kros-motociklima, od jedinica na prvoj liniji fronta.

Nedostatak dronova

Kako se dronovi stalno gube – bilo zbog obaranja od strane Rusa, bilo usled elektronskog ratovanja – ukrajinske snage često moraju same da prikupljaju novac za nove.

Ilja, komandir protivdronovskog voda u 80. vazdušno-desantnoj brigadi u Sumskoj oblasti, naglasio je da nedostaje „sve“ – od dronova do ljudi.

Situacija sa snabdevanjem iz komande je trenutno užasna - rekao je Ilja za Kyiv Independent, ističući da država kao da „nije zainteresovana“ da umanji ozbiljan nedostatak.

Sve moramo sami da kupujemo - dodao je on.

Ilja kaže da njegova jedinica nema dovoljno izviđačkih dronova za osmatranje izvan linije vidljivosti, što im onemogućava da - vide išta dalje od pet kilometara - i spreče rusku logistiku. Po njegovim rečima, jedinici je potrebno deset puta više dronova nego što dobijaju.

Prema Dmitriju Žmajlu, suosnivaču i izvršnom direktoru Centra za bezbednost i saradnju u Kijevu, ukrajinska vojska dnevno koristi oko 9.000 dronova, koji nanose čak 85% štete ruskoj tehnici i vojsci, u odnosu na 67% ranije.

Žmajlo je dodao da su dronovi ključni u vojsci u kojoj je prosečna starost vojnika oko 40 godina, a pešadijske jedinice su često „iscrpljene“ i bez mladih vojnika.

Nedostatak ljudstva

Ukrajinski vojni eksperti ističu da je najveći problem ukrajinske vojske nedostatak ljudstva. Žmajlo naglašava da neke jedinice imaju dovoljno dronova, ali nemaju pilote da ih upravljaju.

Penzionisani pukovnik i vojni analitičar Serhi Hrabski kaže da vojsci najviše nedostaju dobro obučene rezerve.

Ukrajinska vojska se već duže vreme suočava sa sve većim nedostatkom ljudi, jer je broj dobrovoljaca naglo opao od 2023. godine, nakon početnog talasa mobilizacije.

Dok mobilizacija i dalje traje, mnoge jedinice – naročito pešadijske – kritično osećaju nedostatak ljudstva u brigadama koje su pretrpele velike gubitke u najžešćim zonama borbi. Vojnici su često na položajima nedeljama i mesecima zbog nedostatka novih regruta i teškoća sa kretanjem u eri dronova.

S druge strane, ruska vojska svakog meseca popunjava redove brže nego što trpi gubitke, priznao je u avgustu glavnokomandujući Aleksandar Sыrski.

I pored toga, ukrajinski političari – uključujući predsednika Vladimira Zelenskog – retko govore o mobilizaciji, jer strahuju od pada popularnosti.

Jedan visoki zvaničnik rekao je da Ukrajina mobiliše oko 30.000 ljudi mesečno, ali samo trećina je sposobna za borbu, dok je približno polovina od tog broja sastavljena od vojnika koji se vraćaju nakon samovoljnog napuštanja jedinica.

Bogdan Daniliv iz fondacije Sergija Pritule rekao je da „apsolutno nema dovoljno ljudi“, dok se borbeno očvrsle brigade jedva popunjavaju novim regrutima.

- Nema dovoljno ljudi, nema dovoljno koordinacije, nema dovoljno komunikacije između jedinica i različitih nivoa - poručio je Daniliv.