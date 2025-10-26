FICO JASNO STAVIO DO ZNANJA: "Nema više pomoći od Slovačke"
PREMIJER Slovačke Robert Fico, izjavio je danas da njegova zemlja neće učestvovati ni u jednom programu EU čiji je cilj finansiranje vojne pomoći za Ukrajinu.
- Odbijam da dozvolim Slovačkoj da učestvuje u bilo kakvoj finansijskoj šemi koja ima za cilj da pomogne Ukrajini da upravlja ratom i vojnim troškovima - rekao je Fico na televizijskoj konferenciji za novinare, prenosi Rojters.
Fico je takođe kritikovao sankcije EU protiv Rusije, zbog njenog rata u Ukrajini, rekavši da one više štete Evropi. Od 2023. godine od kada je Ficova vlada na vlasti, Slovačka je obustavila državnu vojnu pomoć Ukrajini, ali je i dalje dozvoljavala komercijalnu prodaju.
Fico je ranije više puta izjavljavao da se ne slaže sa državama EU oko rata u Ukrajini, i da se rešenje ne može naći na bojnom polju.
Lideri EU su se složili pre tri dana da zadovolje "hitne" finansijske potrebe Ukrajine za naredne dve godine, ali su odustali od usvajanja plana da se zamrznuta ruska imovina koristi za finansiranje kredita Kijevu od 140 milijardi evra.
(Alo)
