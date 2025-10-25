TRAMP GARANTUJE: Katar će poslati mirovne snage u pojas Gaze

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je da će Katar poslati mirovne trupe u sektor Gaze, navodeći da će to emirat učiniti „u svoje vreme“.

Izjava je usledila nakon Trampovog susreta sa katarskim emirom u sali za sastanke koja se nalazi u avionu američkog predsednika.

Tramp je takođe upozorio i da će protiv pokreta Hamas biti preduzete mere ukoliko u naredna 48 sata ne započne povraćaj tela talaca. Detalje mogućih koraka američka strana nije objavila.

„Hamas će morati što pre da počne da vraća tela poginulih talaca, uključujući dvoje Amerikanaca, inače će druge zemlje, koje učestvuju u ovom velikom mirovnom dogovoru, preduzeti mere. Neka su tela teško dostupna, ali druga se mogu vratiti odmah, a iz nekih razloga to se ne dešava… Videćemo šta će preduzeti u narednih 48 sati“, napisao je Tramp na mreži Istina.

Inače, Tramp je na sastanku sa katarskim emirom Tamimom bin Hamadom al Tanijem poručio da sada "ima bezbedan Bliski istok", i da će tako ostati "još dugo vremena".

Tokom sastanka u američkom predsedničkom avionu, koji je dopunjavao gorivo u Kataru na putu ka Maleziji, Tramp je rekao da je Al Tani "jedan od velikih vladara sveta, ne samo Bliskog istoka", prenosi Tajms of Izrael.

"Njegova zemlja ga voli i poštuje. Ne znam šta je važnije, biti voljen ili poštovan? Da li imate neku preferenciju? Pošto imate i jedno i drugo, vi ste jedan od retkih", rekao je Tramp.

Tramp je katarskom premijeru Mohamedu bin Abdulrahmanu bin Džasimu al Taniju, koji je prisustvovao sastanku, rekao da je on njegov prijatelj, "i prijatelj sveta". Američki predsednik je rekao da je sa dvojicom katarskih lidera mnogo toga uradio zajedno, "naročito u poslednjoj godini".

"Mir na Bliskom istoku, a oni su bili veoma veliki faktor u tome. Izražavamo vam zahvalnost, a vi trenutno imate bezbedan Bliski istok i održaćete ga takvim još dugo vremena", dodao je Tramp.

