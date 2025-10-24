"DOBIO SAM INFORMACIJU" Sijarto o samitu Putina i Trampa
VERUJEM američkom i ruskom predsedniku, Donaldu Trampu i Vladimiru Putinu, više nego slobodnim medijima, nadam se da će se samit održati, izjavio je ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto govoreći o perspektivama sastanka predsednika Rusije i SAD.
- Dobio sam informaciju da će se samita biti i više verujem predsedniku Trampu i predsedniku Putinu, nego slobodnim medijima - istakao je on u intervjuu za časopis „Ameriken konzervativ“.
Prema rečima portparola Kremlja Dmitrija Peskova, Putin, kao i predsednik SAD Donald Tramp, ne isključuju mogućnost održavanja samita između Rusije i SAD u budućnosti.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
Preporučujemo
"KANADA JE VARALA I UHVAĆENA JE": Tramp o prekidu trgovinskih pregovora
24. 10. 2025. u 15:31
AMERIČKI MINISTAR ODBRANE: Izveden je napad po nalogu Donalda Trampa
24. 10. 2025. u 15:30
ONI RADE PROTIV AMERIKE! Oglasio se Putin - Poslao upozorenje za Trampa
24. 10. 2025. u 08:26
TRAMP IZNEO OŠTAR DEMANT: Izveštaj da SAD šalju bombardere blizu Veneceule netačni
23. 10. 2025. u 22:53
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)