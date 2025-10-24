"DOBIO SAM INFORMACIJU" Sijarto o samitu Putina i Trampa

VERUJEM američkom i ruskom predsedniku, Donaldu Trampu i Vladimiru Putinu, više nego slobodnim medijima, nadam se da će se samit održati, izjavio je ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto govoreći o perspektivama sastanka predsednika Rusije i SAD.

FOTO: AP/Tanjug

- Dobio sam informaciju da će se samita biti i više verujem predsedniku Trampu i predsedniku Putinu, nego slobodnim medijima - istakao je on u intervjuu za časopis „Ameriken konzervativ“.

Prema rečima portparola Kremlja Dmitrija Peskova, Putin, kao i predsednik SAD Donald Tramp, ne isključuju mogućnost održavanja samita između Rusije i SAD u budućnosti.



Rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da ostaje otvoreno za dijalog sa Stejt departmentom, uprkos Trampovoj izjavi o otkazivanju samita.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje