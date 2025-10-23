PUTIN AKTIVIRA 1,5 MILIONA REZERVISTA: Rusija diže vojsku na istorijski nivo!

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin naredio je povećanje ruske vojske na 1,5 miliona aktivnih vojnika.

Foto: profimedia

Iako Moskva kaže da nije reč o novoj mobilizaciji, ruski kanali upozoravaju na "tihu" vojnu pripremu za narednu fazu sukoba.

Prema procenama analitačara, nakon ovog povećanja, Rusija bi postala druga vojna sila na svetu po veličini, odmah iza Kine.

Ova odluka dolazi u trenutku kada se ukrajinski dronovi sve češće probijaju duboko u rusku teritoriju, napadajući rafinerije, gasovode i druge ključne energetske objekte, što je izazvalo zabrinutost vlasti u Moskvi.

Zaštita strateških objekata i civilne infrastrukture

Kako prenosi agencija Rojters, ruski vojni vrh navodi da će deo novomobilisanih rezervista biti raspoređen upravo na zaštiti civilnih i strateških objekata širom zemlje.

Viceadmiral Vladimir Cimljanski, zamenik načelnika Glavne organizaciono-mobilizacione uprave Generalštaba Ruske Federacije, izjavio je da je "upotreba dronova dugog dometa značajno povećala pretnju po nacionalnu infrastrukturu i stambena područja“.

– Da bi se osigurala zaštita kritičnih objekata i drugih važnih tačaka, u odbranu će biti uključeni najobučeniji i najpatriotskiji građani Ruske Federacije – rekao je Cimljanski, dodajući da nema reči o novoj mobilizaciji, već o „racionalnom rasporedu postojećih resursa“.

Ipak, prema navodima više ruskih Telegram kanala, mnogi veruju da se radi o tihoj, prikrivenoj mobilizaciji, budući da će ogroman broj rezervista ponovo biti aktiviran u sistemu.

Zvaničnici Ministarstva odbrane tvrde da rezervisti neće biti slani u Ukrajinu niti raspoređeni van granica zemlje, već će služiti u svojim regionima, pre svega kao zaštita energetskih postrojenja, saobraćajnih čvorišta i vojnih baza.

Trenutno je, prema zvaničnim podacima, oko 700.000 ruskih vojnika angažovano u Ukrajini, dok u aktivnoj rezervi postoji više od dva miliona ljudi, od kojih su mnogi potpisali ugovore o službi u rezervi zbog finansijskih beneficija koje su im bile ponuđene.

Putin menja vojnu strategiju

Analitičari smatraju da bi, ukoliko se rezervisti stvarno rasporede u pozadini, ruska vojska mogla da oslobodi deo redovnih jedinica i pojača borbene operacije na frontu.

Prema proceni Rojtersa, ovaj potez može imati dugoročne strateške posledice, jer bi Rusija na taj način dodatno povećala svoju operativnu fleksibilnost i trajnu vojnu spremnost.

Dok Kremlj uverava javnost da je situacija „pod punom kontrolom“, sve više se u ruskoj javnosti postavlja pitanje koliko dugo će moći da se održava balans između odbrane infrastrukture i priprema za novu fazu rata iscrpljivanja.

Jer, kako ističu ruski vojni komentatori – granica između vojske u pozadini i vojske na frontu nikada nije bila tanja.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć