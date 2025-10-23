VETAR OBARAO KAMIONE I ČUPAO STABLA: Razorna oluja zahvatila ovaj deo sveta
NOVOZELANDSKA meteorološka agencija izdala je crveno upozorenje na vetar, a zvaničnici su danas proglasili vanredno stanje u regionu Kenterberija zbog snažne oluje koja je donela razorne vetrove i jake kiše na Južno ostrvo i donji deo Severnog ostrva.
Letovi iz glavnog grada Velingtona i Krajstčerča u Kenterberiju su otkazani, određeni broj polazaka u železničkom saobraćaju je obustavljen, a nekoliko vladinih objekata, poput biblioteka, je zatvoreno, prenosi Rojters.
Novozelandska agencija za transport je zatvorila nekoliko puteva, jaki vetrovi su izazvali kvarove koji su doveli do nestanaka struje u više oblasti, a lokalni mediji su izvestili o srušenim silosima i ogradama, prevrnutim kamionima i površinskim poplavama u pogođenim područjima.
Meteorološka služba je saopštila da se očekuje da će jaki severozapadni vetar dostići brzinu od 150 kilometara na sat u blizini Krajstčerča, a u priobalnim delovima donjeg Južnog ostrva i do 140 kilometara na sat.
