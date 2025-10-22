Svet

RUSIJA TRAŽI PREKID VATRE: Šta se dešava kod Zaporožja?

В.Н.

22. 10. 2025. u 07:48

RUSIJA je zatražila od Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) pomoć u uspostavljanju prekida vatre kako bi se obnovilo spoljno napajanje nuklearne elektrane Zaporožje, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

РУСИЈА ТРАЖИ ПРЕКИД ВАТРЕ: Шта се дешава код Запорожја?

Foto: Profimedia

- Udar ukrajinskih oružanih snaga 23. septembra oštetio je nosač dalekovoda Dnjeprovskaja, koji napaja Zaporošku nuklearnu elektranu spoljnim napajanjem. Uprkos tome što su reaktori elektrane u režimu hladnog zaustavljanja, spoljno napajanje je neophodno za njen bezbedan rad - saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova, prenosi agencija RIA Novosti.

Ministarstvo je napomenulo da se od 23. septembra sopstveno napajanje Zaporoške nuklearne elektrane obezbeđuje rezervnim dizel generatorima.

- Da bi se obnovilo redovno spoljno napajanje stanice, ruska strana je pokrenula pitanje kod generalnog direktora IAEA Rafaela Grosija o potrebi pomoći u uspostavljanju prekida vatre - saopštilo je Ministarstvo.

Ranije je Asošijejted pres, pozivajući se na diplomate, objavio da IAEA vrši pritisak na Rusiju i Ukrajinu da zaključe lokalni sporazum o prekidu vatre kako bi se obnovilo spoljno snabdevanje strujom nuklearne elektrane Zaporožje.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 20

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI U NEVERICI! Evo šta je hiljade ljudi radilo u centru Barselone (VIDEO)

ALBANCI U NEVERICI! Evo šta je hiljade ljudi radilo u centru Barselone (VIDEO)