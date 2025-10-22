RUSIJA TRAŽI PREKID VATRE: Šta se dešava kod Zaporožja?
RUSIJA je zatražila od Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) pomoć u uspostavljanju prekida vatre kako bi se obnovilo spoljno napajanje nuklearne elektrane Zaporožje, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.
- Udar ukrajinskih oružanih snaga 23. septembra oštetio je nosač dalekovoda Dnjeprovskaja, koji napaja Zaporošku nuklearnu elektranu spoljnim napajanjem. Uprkos tome što su reaktori elektrane u režimu hladnog zaustavljanja, spoljno napajanje je neophodno za njen bezbedan rad - saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova, prenosi agencija RIA Novosti.
Ministarstvo je napomenulo da se od 23. septembra sopstveno napajanje Zaporoške nuklearne elektrane obezbeđuje rezervnim dizel generatorima.
- Da bi se obnovilo redovno spoljno napajanje stanice, ruska strana je pokrenula pitanje kod generalnog direktora IAEA Rafaela Grosija o potrebi pomoći u uspostavljanju prekida vatre - saopštilo je Ministarstvo.
Ranije je Asošijejted pres, pozivajući se na diplomate, objavio da IAEA vrši pritisak na Rusiju i Ukrajinu da zaključe lokalni sporazum o prekidu vatre kako bi se obnovilo spoljno snabdevanje strujom nuklearne elektrane Zaporožje.
(Tanjug)
