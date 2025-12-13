VELIKA BRITANIJA SE PRIPREMA ZA RAT: Po hitnom postupku naređene pripreme za teške dane

VELIKA Britanija se priprema za rat. Kako je objavio britanski ministar oružanih snaga Alister Karns, zemlja se ubrzano priprema za moguće izbijanje sukoba.

Foto: Jutjub/MilitaryCorner/BackStageProd

On je upozorio na "senku rata" na evropskom pragu, dok je broj neprijateljskih obaveštajnih aktivnosti protiv Britanije porastao za više od 50 odsto u protekloj godini, prenosi Skaj njuz.

Naglašavajući ulogu civila u "velikom sukobu", Karns je rekao da vojske, mornarice i vazduhoplovstvo reaguju na krize, ali društva, industrije i ekonomije dobijaju ratove.

"Senka rata ponovo kuca na vrata Evrope. To je realnost. Moramo da budemo spremni da ga odvratimo", rekao je on.

Velika Britanija je nekada imala sveobuhvatan plan za prelazak iz mira u rat, navodi Skaj njuz. Razvijana decenijama, takozvana "Vladina ratna knjiga" sadržala je uputstva za sve delove društva - od vojske i policije do škola, bolnica, pa čak i muzeja. Međutim, ovaj opsežan sistem, koji je bio skup za održavanje, tiho je ukinut nakon završetka Hladnog rata.

Karnsova izjava je usledila nakon upozorenja generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea, koji je u četvrtak rekao saveznicima da Evropa mora da se pripremi na mogući sukob sa Rusijom razmera "kakve su trpele naše deke i pradeke", što je, kako navodi britanska televizija, aluzija na Prvi i Drugi svetski rat.

Britanija je objavila da je nivo neprijateljskih obaveštajnih aktivnosti, uključujući špijunažu, hakovanje i fizičke pretnje protiv njenih oružanih snaga i Ministarstva odbrane porastao za više od 50 odsto u protekloj godini. "Rusija, Kina, Iran i Severna Koreja" smatraju se glavnim "osumnjičenima".

Shodno tome, vlada pokreće novu kontraobaveštajnu jedinicu kako bi ojačala sposobnost otkrivanja i ometanja operacija neprijateljskih država. Objedinjene su i različite vojne obaveštajne strukture kopnene vojske, mornarice, vazduhoplovstva i Odbrambene obaveštajne službe u novu organizaciju nazvanu Vojne obaveštajne službe.

Britanski ministar oružanih snaga kaže da mnogi ljudi u Britaniji ne vide, ne čuju i ne osećaju opasnost.

"Moramo to da približimo ljudima, ne da ih zastrašimo, nego da budemo realistični - da shvate odakle ove pretnje dolaze i zašto je odbrana i pristup celog društva toliko važan", rekao je Karns.

(RT Balkan)