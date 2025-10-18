NEZADOVOLJSTVO POLITIČKIM KURSOM VAŠINGTONA: Amerikanci se sve više odriču državljanstva iz političkih razloga

AMERIKANCI koji stalno borave u inostranstvu počeli su češće da se odriču svog državljanstva iz političkih razloga, izveštava "Vašington post", pozivajući se na aktiviste za ljudska prava.

Foto: Profimedia

- Advokati kažu da se između 5.000 i 6.000 Amerikanaca svake godine odriče američkog državljanstva, uglavnom zbog poreskih i logističkih razloga, ali politika sada igra važniju ulogu - navodi se u tekstu

Primećuje se da oni koji se odriču američkog državljanstva često navode nezadovoljstvo političkim kursom Vašingtona.