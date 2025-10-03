BELA KUĆA SAOPŠTILA: Više od milion američkih vojnika ne prima platu zbog obustave rada vlade
PORTPAROL Bele kuće Kerolin Livit saopštila je da oko milion i 300 hiljada pripadnika američke vojske ne prima platu zbog obustave rada Vlade SAD. Oni već traže pomoć u hrani, dodala je ona.
-Demokrate nastavljaju bezobzirno da drže američki narod kao taoca zbog svojih zahteva da ilegalnim strancima obezbede besplatnu zdravstvenu zaštitu, naglasila je Livit.
Savezna vlada Sjedinjenih Američkih Država zvanično je obustavila rad 1. oktobra, prvi put od 2019. godine, nakon što Kongres nije uspeo da usvoji meru finansiranja neophodnu za nastavak funkcionisanja.
(sputnikportal.rs)
