PRVI SNIMCI POŽARA U HRVATSKOJ: Vatra guta pogon fabrike sa opasnim hemikalijama, stiglo hitno upozorenje - "Zatvorite prozore" (VIDEO)

U MESTU Gubaševo kod Zaboka u petak uveče oko 23 sata izbio je požar u zgradi CIAK-a u industrijskoj zoni, kojeg gasi više vatrogasnih službi, rekli su Hini oko 1 sat u noći iz Policijske uprave krapinsko-zagorska u Zaboku

Velika buktinja u pogonu fabrike za akumulatore CIAK kod Zaboka u Hrvatskoj. Vatrogasne ekipe su na terenu.

- Vatrogasci gase požar i za sada ništa drugo ne možemo precizirati niti objaviti više detalja - rekli su iz te Policijske uprave.

Dodaju još da se požar vidi, da ga vatrogasci gase i da je "sve pod kontrolom", a na pitanje da li ima mnogo dima i oseća li se u vazduhu neugodni miris ili slično, ponovili su da za sada nemaju više detalja.

CIAK u toj industrijskoj zoni ima hale i pogon za recikliranje akumulatora, a lokalni mediji prenose da je na terenu više od 60 vatrogasaca, kao i izjavu gradonačelnice Zaboka Valentine Đurek okupljenim novinarima da je Dobrovoljno vatrogasno društvo primilo dojavu o požaru u fabrici CIAK u 23:04 sati.

Požar još nije stavljen pod kontrolu i stanje izgleda vrlo ozbiljno, a i dalje se čuju detonacije. Uzrok požara za sada nije poznat. O mogućim rizicima po zdravlje građana čekaju se izveštaji nadležnih službi o kvalitetu vazduha. Za sada se ne oseća neugodan miris, ali u saradnji sa službama učiniće sve kako bi građani bili sigurni, posebno stanovnici Pavlovca, Gubaševa i drugih naselja koja se naslanjaju na industrijsku zonu - rekla je gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek za portal Zagorje International.

Kako je za Zagorje.kom rekao predsednik Vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber, preporučuje se da svi stanovnici u okolini 5 kilometara zatvore prozore.

"Zatvorite prozore"

- Za sada nema informacija da postoji neka velika opasnost. Tehnički direktor fabrike rekao nam je da se u ovom trenutku ne nalaze u sklopu preduzeća neke posebno opasne hemikalije, ali predostrožnosti radi, za svaki slučaj, dok ne stignu stručne službe iz Nastavnog zavoda za javno zdravlje "Andrija Štampar", preporučujemo svima koji žive u krugu 5 kilometara, dakle, na području Zaboka, Velikog Trgovišća i Oroslavja, ako su još budni, da zatvore prozore i spuste roletne jer se širi gusti dim. Inače, vatrogasci su požar "opkolili" i za sada ga drže pod kontrolom - rekao je Skuliber.

