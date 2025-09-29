POSTOJI ozbiljan rizik da sukob između Evrope i Rusije preraste u rat uz upotrebu oružja za masovno uništenje, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev, upozorivši da treba biti na oprezu.

Foto: Profimedia

Prema njegovim rečima, Evropa ne može samostalno da započne rat sa Rusijom, ali uvek postoji verovatnoća kobne slučajnosti.

- U evropskim zemljama sve vrvi od priča o ratu sa Rusijom u narednih pet godina. Tog rata ne bi trebalo da bude. Zašto? Zato što je on u suprotnosti sa interesima naše zemlje. Zašto takav rat ne može da pokrene sama Evropa? Zašto je ipak moguć? Verovatnoća kobne greške uvek postoji. A ni faktor hiperaktivnih, pomahnitalih idiota nije nestao - napisao je Medvedev na svom Telegram kanalu.

Kako je istakao diplomata, glavni cilj ruskog naroda je razvoj sopstvenih teritorija, što obuhvata i obnovu zemalja koje su se vratile u sastav Rusije. To je težak i skup poduhvat, dodao je on.

- Rusija je uvek ulazila u Evropu samo kao oslobodilac, a ne kao osvajač - istakao je Medvedev.

Prema rečima političara, evropska ekonomija je slaba i zavisi od SAD, a njena kultura se neslavno urušava, naglasivši da Evropa gubi identitet zbog agresivnih migranata.

- Rusiji nije potreban rat ni sa kim, posebno ne sa 'frigidnom' starom Evropom. Nema tamo ničeg vrednog - naveo je on.

Kako je pojasnio, evropski lideri su „bezvredni degenerici“, koji nisu sposobni da preuzmu na sebe teret odgovornosti za bilo kakav ozbiljan posao. Nedostaje im strateško razmišljanje, kao i onaj entuzijazam i energija koji su potrebni za donošenje uspešnih vojnih odluka, konstatovao je Medvedev.

Prema njegovim rečima, evropske zemlje su ranjive i podeljene. Bave se samo svojim interesima i pokušavaju da prežive u ovom ekonomskom haosu, jednostavno nemaju snage za rat protiv Rusije.

Podsetimo, ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je na zasedanju Generalne skupštine UN da pokušaji Zapada da podeli svet na „svoje“ i „tuđe“ ne prestaju, što podriva poverenje u međunarodne odnose i izaziva krize.

Ministar je istakao da Rusija stoji na stanovištu beskompromisnog poštovanja principa ravnopravnosti, u kojem je, kako je istakao, „garancija da će sve države moći da zauzmu dostojno mesto u svetskom poretku – bez obzira na vojnu moć, broj stanovnika, veličinu teritorije ili ekonomsku snagu“.

(Sputnjik)

