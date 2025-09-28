Svet

JEDAN OD NAJZNAČAJNIJIH PRIRODNIH REZERVATA U PLAMENU: Poslati helikopteri, stotine vojnika na licu mesta (FOTO/VIDEO)

Jovana Švedić

28. 09. 2025. u 20:17

NACIONALNI park Etoša, jedan od najvećih simbola Namibije i dom kritično ugroženih crnih nosoroga, već danima je zahvaćen razornim požarom.

ЈЕДАН ОД НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ПРИРОДНИХ РЕЗЕРВАТА У ПЛАМЕНУ: Послати хеликоптери, стотине војника на лицу места (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Ministarstvo za životnu sredinu veruje da je požar izbio u ponedeljak, u proizvodnji ćumura nedaleko od samog parka. 

Nedelju dana kasnije, vatra se proširila unutar parka, i time zahvatila trećinu ukupne površine, usmrtila najmanje devet antilopa i potpuno uništila staništa divljih životinja kao i pašnjake u regionima Omustati i Ošana blizu granice sa Angolom. 

Na vanrednom sastanku održanog u subotu doneta je odluka da se pošalje još 500 vojnika kako bi pomogli vatrogascima, policiji i dobrovoljcima na terenu, potvrdio je premijer Tjitunga Elija Ngurar.

Foto: Printscreen

Etoša pokriva površinu od 22.935 km² i jedan je od najvećih nacionalnih parkova u Africi koji poseti više od 200 hiljada turista svake godine.

Dom je 114 vrsta sisara i stotine migratornih ptica, uključujući flamingose.

Iako stručnjaci podsećaju da su požari prirodna pojava u savanama i da mogu imati pozitivnu ulogu u obnovi ekosistema, ovako nekontrolisan požar nosi velike rizike.

