JEDAN OD NAJZNAČAJNIJIH PRIRODNIH REZERVATA U PLAMENU: Poslati helikopteri, stotine vojnika na licu mesta (FOTO/VIDEO)

NACIONALNI park Etoša, jedan od najvećih simbola Namibije i dom kritično ugroženih crnih nosoroga, već danima je zahvaćen razornim požarom.

Foto: Printscreen

Ministarstvo za životnu sredinu veruje da je požar izbio u ponedeljak, u proizvodnji ćumura nedaleko od samog parka.

Seven days into Etosha National Park wildfires.



“There’s no disaster plan. Gov’t waits for disaster to escalate. Fires rage for days before help arrives. If we (Private sector) hadn’t raised our voices, nothing would’ve happened.” — Shaun Naude, firefighter



VIDEO: CONTRIBUTED pic.twitter.com/bbVMBOc5b9 — The Whistle (@TheWhistleNam) September 28, 2025

Nedelju dana kasnije, vatra se proširila unutar parka, i time zahvatila trećinu ukupne površine, usmrtila najmanje devet antilopa i potpuno uništila staništa divljih životinja kao i pašnjake u regionima Omustati i Ošana blizu granice sa Angolom.

🚨🇳🇦NAMIBIA DEPLOYS ARMY TO BATTLE ETOSHA NATIONAL PARK WILDFIRE 🔥



Namibia has sent helicopters and 500 additional soldiers to combat a massive fire that has scorched nearly one-third of Etosha National Park, one of southern Africa’s top tourist destinations and home to… pic.twitter.com/wIakAReICN — Info Room (@InfoR00M) September 28, 2025

Na vanrednom sastanku održanog u subotu doneta je odluka da se pošalje još 500 vojnika kako bi pomogli vatrogascima, policiji i dobrovoljcima na terenu, potvrdio je premijer Tjitunga Elija Ngurar.

Foto: Printscreen

Etoša pokriva površinu od 22.935 km² i jedan je od najvećih nacionalnih parkova u Africi koji poseti više od 200 hiljada turista svake godine.

Dom je 114 vrsta sisara i stotine migratornih ptica, uključujući flamingose.

The Ministry of Defence and Veterans Affairs deployed an additional 49 soldiers today, with 500 more expected to arrive tomorrow in Etosha National Park to combat the raging veld fires.



Prime Minister Elijah Ngurare also announced the dispatch of two helicopters to the area… pic.twitter.com/17GHjab6oO — NBC Digital News (@NBCDigitalNews) September 27, 2025

Iako stručnjaci podsećaju da su požari prirodna pojava u savanama i da mogu imati pozitivnu ulogu u obnovi ekosistema, ovako nekontrolisan požar nosi velike rizike.