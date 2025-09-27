NAROD OKRENUO LEĐA MERCU: Nezadovoljstvo u Nemačkoj raste
U NEMAČKOJ je procenat ljudi nezadovoljnih radom nemačkog kancelara Fridriha Merca porastao na 65%.
Bild ovo izveštava, pozivajući se na rezultate istraživanja javnog mnjenja koje je sproveo institut INSA.
- Nezadovoljstvo kancelarom Fridrihom Mercom brzo raste. Početkom juna, 45% Nemaca je bilo nezadovoljno njime. Do kraja septembra, ova brojka je porasla na 65% - navodi se u članku.
Međutim, samo 23% Nemaca ima pozitivan stav prema Mercu.
(Alo)
