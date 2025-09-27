Svet

NAROD OKRENUO LEĐA MERCU: Nezadovoljstvo u Nemačkoj raste

В. Н.

27. 09. 2025. u 18:18

U NEMAČKOJ je procenat ljudi nezadovoljnih radom nemačkog kancelara Fridriha Merca porastao na 65%.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

Bild ovo izveštava, pozivajući se na rezultate istraživanja javnog mnjenja koje je sproveo institut INSA.

- Nezadovoljstvo kancelarom Fridrihom Mercom brzo raste. Početkom juna, 45% Nemaca je bilo nezadovoljno njime. Do kraja septembra, ova brojka je porasla na 65% - navodi se u članku.

Međutim, samo 23% Nemaca ima pozitivan stav prema Mercu.

(Alo)

