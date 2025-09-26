MAĐARSKA ODBACILA OPTUŽBE ZELENSKOG: Naši dronovi nisu narušili ukrajinske granice

MINISTARSTVO odbrane Mađarske odbacilo je optužbe predsednika Ukrajine Vladimira Zelenskog da su navodno mađarske bespilotne letelice narušile ukrajinske granice.

FOTO: EPA

„Tvrdnja predsednika Ukrajine Vladimira Zelenskog o prisustvu mađarskog vojnog drona na teritoriji Ukrajine nije tačna. Oružane snage Mađarske nisu izvodile letove bespilotnih letelica na mađarsko-ukrajinskoj granici, niti su dobijale bilo kakva naređenja u tom pravcu“, navodi se u saopštenju resora.

Ranije je Zelenski, bez ikakvih dokaza, izjavio da je ukrajinsku granicu „verovatno narušio mađarski“ izviđački dron.

Na ove reči reagovao je šef mađarske diplomatije Peter Sijarto, koji je poručio da je ukrajinski lider „počeo da gubi razum i da sanja košmare“.

U međuvremenu se oglasio i politički direktor premijera Viktora Orbana, Balaž Orban koji je rekao da je izjava Zelenskog o navodnom narušavanju ukrajinske granice predstavlja provokaciju s ciljem vršenja pritiska na Mađarsku.

„Provokacija predsednika Zelenskog je još jedan pokušaj da se podrije pozicija Mađarske, koja se zalaže za mir. Predsednik Ukrajine pokušava da izvrši pritisak na našu zemlju novim metodoma. Ranije su pokušavali fizički da ugroze naše energetsko snabdevanje napadom na naftovod ‘Družba’, kao i političkim metodama preko svojih agenata u Briselu. Ovoga puta koriste vojnu dezinformaciju protiv Mađarske“, napisao je Orban na društvenim mrežama.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta