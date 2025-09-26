"ZELENSKI POČINJE DA LUDI, VIDI ČUDOVIŠTA" Reakcija Sijarta na tvrdnju o dronovima u Ukrajini

MAĐARSKI ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je danas da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski "počinje da ludi", povodom njegove izjave da je bilo kršenja vazdušnog prostora Ukrajine izviđačkim dronovima, za koje je naveo da su verovatno bili mađarski.

- Predsednik Volodimir Zelenski počinje da ludi zbog antimađarskog stava. Sada vidi čudovišta - napisao je Sijarto u objavi na Fejsbuku, prenosi Rojters.

Sijarto je kazao i da Ukrajina vodi anti-mađarsku politiku deset godina i da je, kao deo toga, sada zabranila trojici mađarskih vojnih lidera ulazak na svoju teritoriju, prenosi MTI.

On je kazao da se "prava mađarske zajednice u Zakarpatju oduzimaju, mađarski narod se prebija do smrti u kontekstu nasilne regrutacije, napada se naftovod neophodan za bezbedno snabdevanje energijom Mađarske, a sada se zabranjuje ulazak i mađarskim vojnim liderima".

- A to su ljudi koji očekuju da podržimo njihov pristup Evropskoj uniji... Oni ne mogu biti ozbiljni... - dodao je Sijarto.

Zelenski ranije danas izjavio da su u vazdušni prostor Ukrajine upali izviđački dronovi, verovatno mađarski.

- Ukrajinske snage su zabeležile povrede našeg vazdušnog prostora izviđačkim dronovima, koji su verovatno mađarski. Preliminarne procene sugerišu da su možda vršili izviđanje industrijskog potencijala pograničnih područja Ukrajine. Naložio sam da se provere sve dostupne informacije i da se hitno podnesu izveštaji o svakom zabeleženom incidentu - rekao je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks, nakon sastanka sa vrhovnim komandantom Oružanih snaga Ukrajine Aleksandrom Sirskim.

