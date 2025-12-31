ERDOGAN O OKONČANJU SUKOBA U UKRAJINI: "Turska nastavlja svoje inicijative za brzi kraj"
ANKARA nastavlja svoje inicijative za brzo okončanje sukoba u Ukrajini, izjavio je turski predsednik Redžep Tajip Erdogan u svom novogodišnjem obraćanju naciji.
- Nastavljamo naše inicijative za postizanje pravednog i trajnog rešenja rusko-ukrajinskog sukoba - rekao je Erdogan.
Rusija i Ukrajina održale su tri runde direktnih pregovora u Istanbulu. Rezultat ovih pregovora bio je razmena zarobljenika. Osim toga, Rusija je predala tela poginulih ukrajinskih vojnika Kijevu. Strane su takođe razmenile nacrte memoranduma o rešavanju sukoba.
Ranije je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao da je Rusija spremna da razgovara o političkim aspektima rešavanja sukoba sa Ukrajinom i da radi u bilo kom formatu.
Međutim, Moskva još uvek nije dobila odgovor Kijeva na predlog o stvaranju tri radne grupe za konkretnije rešavanje humanitarnih, vojnih i političkih pitanja, koji je ruska strana iznela tokom treće runde pregovora sa Ukrajinom u Istanbulu u julu ove godine.
Osim toga, Vladimir Zelenski odbio je poziv ruskog predsednika Vladimira Putina da dođe u Moskvu na razgovore.
(Sputnjik)
