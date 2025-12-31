Svet

ERDOGAN O OKONČANJU SUKOBA U UKRAJINI: "Turska nastavlja svoje inicijative za brzi kraj"

K. Despotović

31. 12. 2025. u 13:14

ANKARA nastavlja svoje inicijative za brzo okončanje sukoba u Ukrajini, izjavio je turski predsednik Redžep Tajip Erdogan u svom novogodišnjem obraćanju naciji.

ЕРДОГАН О ОКОНЧАЊУ СУКОБА У УКРАЈИНИ: Турска наставља своје иницијативе за брзи крај

Tanjug

- Nastavljamo naše inicijative za postizanje pravednog i trajnog rešenja rusko-ukrajinskog sukoba - rekao je Erdogan.

Rusija i Ukrajina održale su tri runde direktnih pregovora u Istanbulu. Rezultat ovih pregovora bio je razmena zarobljenika. Osim toga, Rusija je predala tela poginulih ukrajinskih vojnika Kijevu. Strane su takođe razmenile nacrte memoranduma o rešavanju sukoba.

Ranije je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao da je Rusija spremna da razgovara o političkim aspektima rešavanja sukoba sa Ukrajinom i da radi u bilo kom formatu.

Međutim, Moskva još uvek nije dobila odgovor Kijeva na predlog o stvaranju tri radne grupe za konkretnije rešavanje humanitarnih, vojnih i političkih pitanja, koji je ruska strana iznela tokom treće runde pregovora sa Ukrajinom u Istanbulu u julu ove godine.

Osim toga, Vladimir Zelenski odbio je poziv ruskog predsednika Vladimira Putina da dođe u Moskvu na razgovore.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TOLIKO JE FENOMENALAN...OVO JE TUŽAN DAN! Članovi kuće slavnih o povredi Nikole Jokića

"TOLIKO JE FENOMENALAN...OVO JE TUŽAN DAN!" Članovi kuće slavnih o povredi Nikole Jokića