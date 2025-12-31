Torte i kolači

LEŠNIK ROLNICA: Kremasta, bogata i praznično neodoljiva!

Milena Tomasevic

31. 12. 2025. u 13:36

AKO volite intenzivan ukus lešnika i deserte koji izgledaju svečano, a pripremaju se bez komplikacija – ova rolnica je pravi izbor. Savršena za praznike, slavlja ili kada želite da ostavite utisak.

ЛЕШНИК РОЛНИЦА: Кремаста, богата и празнично неодољива!

FOTO: Novosti

Sastojci: 

Za pleh dimenzija 30 × 40 cm

Biskvit:

  • 5 žumanaca (sobne temperature)
  • 60 gr šećera
  • 1 kesica vanilinog šećera
  • nekoliko kapi ekstrakta vanile
  • 40 ml mleka
  • 40 ml suncokretovog ulja
  • 30 gr glatkog brašna
  • 50 gr mlevenih lešnika
  • 5 belanaca (sobne temperature)
  • prstohvat soli
  • 60 gr šećera

Umućeni ganaš sa pralinom od lešnika:

želatinska masa

(4 g želatina 180 Bloom + 20 g vode)

75 gr bele čokolade  

110 gr guste pavlake  

150 gr  slatke pavlake  

100 gr eurokrema od lešnika  

Dekoracija:

pečeni lešnici

Priprema:

Biskvit:

Žumanca umutite sa šećerom i vanilinim šećerom dok ne pobele. Dodajte vanilu, mleko i ulje, pa kratko umutite. Umešajte brašno i mlevene lešnike. Belanca umutite sa solju u čvrst sneg, postepeno dodajući šećer. Lagano špatulom umešajte sneg u smesu. Izlijte u pleh obložen papirom za pečenje. Pecite na 180°C, 12–15 minuta. Vruć biskvit uvijte u rolnu sa papirom i ostavite da se ohladi.

Ganaš:

Želatin potopite u vodu i ostavite da nabubri. Zagrejte pavlaku (110 g) do ključanja i prelijte preko bele čokolade. Dodajte želatin i mešajte dok se ne istopi. Umešajte krem od lešnika i ohladite. Kada se ohladi, lagano umešajte umućenu slatku pavlaku.

Slaganje:

Odvijte biskvit i premažite ga kremom od lešnika, nakon toga premažite ga ganašom. Uvijte u rolnu i premažite ostatkom krema. Dekorišite lešnicima.

Uživajte!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NE SA ONIMA KOJI SU NAS BOMBARDOVALI: Šešelj otkrio šta čeka Evropu

NE SA ONIMA KOJI SU NAS BOMBARDOVALI: Šešelj otkrio šta čeka Evropu