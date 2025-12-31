LEŠNIK ROLNICA: Kremasta, bogata i praznično neodoljiva!

AKO volite intenzivan ukus lešnika i deserte koji izgledaju svečano, a pripremaju se bez komplikacija – ova rolnica je pravi izbor. Savršena za praznike, slavlja ili kada želite da ostavite utisak.

FOTO: Novosti

Sastojci:

Za pleh dimenzija 30 × 40 cm

Biskvit:

5 žumanaca (sobne temperature)

60 gr šećera

1 kesica vanilinog šećera

nekoliko kapi ekstrakta vanile

40 ml mleka

40 ml suncokretovog ulja

30 gr glatkog brašna

50 gr mlevenih lešnika

5 belanaca (sobne temperature)

prstohvat soli

60 gr šećera

Umućeni ganaš sa pralinom od lešnika:

želatinska masa



75 gr bele čokolade

110 gr guste pavlake

150 gr slatke pavlake

100 gr eurokrema od lešnika

Dekoracija:

pečeni lešnici

Priprema:

Biskvit:

Žumanca umutite sa šećerom i vanilinim šećerom dok ne pobele. Dodajte vanilu, mleko i ulje, pa kratko umutite. Umešajte brašno i mlevene lešnike. Belanca umutite sa solju u čvrst sneg, postepeno dodajući šećer. Lagano špatulom umešajte sneg u smesu. Izlijte u pleh obložen papirom za pečenje. Pecite na 180°C, 12–15 minuta. Vruć biskvit uvijte u rolnu sa papirom i ostavite da se ohladi.

Ganaš:

Želatin potopite u vodu i ostavite da nabubri. Zagrejte pavlaku (110 g) do ključanja i prelijte preko bele čokolade. Dodajte želatin i mešajte dok se ne istopi. Umešajte krem od lešnika i ohladite. Kada se ohladi, lagano umešajte umućenu slatku pavlaku.

Slaganje:

Odvijte biskvit i premažite ga kremom od lešnika, nakon toga premažite ga ganašom. Uvijte u rolnu i premažite ostatkom krema. Dekorišite lešnicima.

Uživajte!