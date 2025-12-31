LEŠNIK ROLNICA: Kremasta, bogata i praznično neodoljiva!
AKO volite intenzivan ukus lešnika i deserte koji izgledaju svečano, a pripremaju se bez komplikacija – ova rolnica je pravi izbor. Savršena za praznike, slavlja ili kada želite da ostavite utisak.
Sastojci:
Za pleh dimenzija 30 × 40 cm
Biskvit:
- 5 žumanaca (sobne temperature)
- 60 gr šećera
- 1 kesica vanilinog šećera
- nekoliko kapi ekstrakta vanile
- 40 ml mleka
- 40 ml suncokretovog ulja
- 30 gr glatkog brašna
- 50 gr mlevenih lešnika
- 5 belanaca (sobne temperature)
- prstohvat soli
- 60 gr šećera
Umućeni ganaš sa pralinom od lešnika:
želatinska masa
75 gr bele čokolade
110 gr guste pavlake
150 gr slatke pavlake
100 gr eurokrema od lešnika
Dekoracija:
pečeni lešnici
Priprema:
Biskvit:
Žumanca umutite sa šećerom i vanilinim šećerom dok ne pobele. Dodajte vanilu, mleko i ulje, pa kratko umutite. Umešajte brašno i mlevene lešnike. Belanca umutite sa solju u čvrst sneg, postepeno dodajući šećer. Lagano špatulom umešajte sneg u smesu. Izlijte u pleh obložen papirom za pečenje. Pecite na 180°C, 12–15 minuta. Vruć biskvit uvijte u rolnu sa papirom i ostavite da se ohladi.
Ganaš:
Želatin potopite u vodu i ostavite da nabubri. Zagrejte pavlaku (110 g) do ključanja i prelijte preko bele čokolade. Dodajte želatin i mešajte dok se ne istopi. Umešajte krem od lešnika i ohladite. Kada se ohladi, lagano umešajte umućenu slatku pavlaku.
Slaganje:
Odvijte biskvit i premažite ga kremom od lešnika, nakon toga premažite ga ganašom. Uvijte u rolnu i premažite ostatkom krema. Dekorišite lešnicima.
Uživajte!
