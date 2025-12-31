KAJA KALAS O RUSKIM TVRDNJAMA: "Moskva ima za cilj da spreči napredak Ukrajine ka miru"

VISOKA predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je danas da ruska tvrdnja da je Ukrajina nedavno ciljala ključne vladine objekte u Rusiji predstavlja namerno odvlačenje pažnje.

Foto: Profimedia

- Moskva ima za cilj da spreči stvarni napredak Ukrajine i njenih zapadnih partnera ka miru - rekla je Kalas u objavi na društvenoj mreži Iks.

Prema njenim rečima, "niko ne bi trebalo da prihvati neosnovane tvrdnje agresora koji je neselektivno ciljao ukrajinsku infrastrukturu i civile od početka rata".

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je u ponedeljak da je kijevski režim u noći između 28. i 29. decembra pokrenuo teroristički napad koristeći 91 bespilotnu letelicu dugog dometa na državnu rezidenciju predsednika Ruske Federacije u Novgorodskoj oblasti.

Sa druge strane, ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski odbacio je te tvrdnje, rekavši da Rusija pokušava da potkopa napredak u pregovorima Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država o okončanju rata u Ukrajini.

(Tanjug)

