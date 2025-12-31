Svet

KAJA KALAS O RUSKIM TVRDNJAMA: "Moskva ima za cilj da spreči napredak Ukrajine ka miru"

K. Despotović

31. 12. 2025. u 12:55

VISOKA predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je danas da ruska tvrdnja da je Ukrajina nedavno ciljala ključne vladine objekte u Rusiji predstavlja namerno odvlačenje pažnje.

КАЈА КАЛАС О РУСКИМ ТВРДЊАМА: Москва има за циљ да спречи напредак Украјине ка миру

Foto: Profimedia

- Moskva ima za cilj da spreči stvarni napredak Ukrajine i njenih zapadnih partnera ka miru - rekla je Kalas u objavi na društvenoj mreži Iks.

Prema njenim rečima, "niko ne bi trebalo da prihvati neosnovane tvrdnje agresora koji je neselektivno ciljao ukrajinsku infrastrukturu i civile od početka rata".

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je u ponedeljak da je kijevski režim u noći između 28. i 29. decembra pokrenuo teroristički napad koristeći 91 bespilotnu letelicu dugog dometa na državnu rezidenciju predsednika Ruske Federacije u Novgorodskoj oblasti.

Sa druge strane, ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski odbacio je te tvrdnje, rekavši da Rusija pokušava da potkopa napredak u pregovorima Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država o okončanju rata u Ukrajini.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: 

PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TOTALNI HAOS U CRNOJ GORI: Mandić ne može da vodi sednicu zbog teške situacije, Spajić i Milatović pobegli u Beč

TOTALNI HAOS U CRNOJ GORI: Mandić ne može da vodi sednicu zbog teške situacije, Spajić i Milatović pobegli u Beč