LUKAŠENKO O NAPADU NA PUTINOVU REZIDENCIJU: "Najsvirepiji akt terorizma!"
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da ukrajinski napad dronovima na rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina predstavlja najsvirepiji akt terorizma na najvišem državnom nivou.
- Ovo je najdivljiji terorizam - na najvišem nivou vlasti - naveo je Lukašenko, odgovarajući na pitanja novinara o napadu na Putinovu rezidenciju, prenela je agencija RIA Novosti.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je u ponedeljak da je kijevski režim pokrenuo teroristički napad na rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti u noći 29. decembra koristeći 91 bespilotnu letelicu.
Sve dronove su uništile snage ruske protivvazdušne odbrane, a nije bilo povređenih.
Lavrov je rekao da Rusija ne namerava da se povuče iz pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama nakon terorističkog napada kijevskog režima na Putinovu rezidenciju.
Međutim, Lavrov je naveo da će pregovaračka pozicija Rusije biti preispitana.
Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski odbacio je navode Moskve da su ukrajinski dronovi napali Putinovu rezidenciju.
(Tanjug)
