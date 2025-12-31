OTKAZANA UTAKMICA EVROLIGE: Problem je do aviona - ne postoje direktni letovi
Utakmica 21. kola Evrolige između Hapoela i Pariza pomerena je sa 9. januara na 3. mart jer trenutno ne postoje direktni letovi iz Istanbula za bilo koji izraelski grad.
"Utakmica 21. kola između Hapoela iz Tel Aviva i Pariza koja je bila zakazana za petak 9. januara pomerena je i biće odigrana u utorak, 3. marta zbog logističkih problema koji su pogodili ekipu Pariza po pitanju putovanja iz Istanbula u Tel Aviv", stoji u saopštenju Evrolige.
Po propisima Evrolige, kad se igra duplo kolo, klubovi ne mogu da presedaju, već moraju da imaju direktan let u sledeći grad u kom gostuju istoj nedelji.
Pariz 7. decembra gostuje Efesu, a pošto ni morao da preseda da bi stigao do Tel Aviva, Evroliga je tu utakmicu pomerila na 3. mart.
