Košarka

OTKAZANA UTAKMICA EVROLIGE: Problem je do aviona - ne postoje direktni letovi

Filip Milošević

31. 12. 2025. u 13:30

Utakmica 21. kola Evrolige između Hapoela i Pariza pomerena je sa 9. januara na 3. mart jer trenutno ne postoje direktni letovi iz Istanbula za bilo koji izraelski grad.

ОТКАЗАНА УТАКМИЦА ЕВРОЛИГЕ: Проблем је до авиона - не постоје директни летови

Foto: Arhiva Novosti

"Utakmica 21. kola između Hapoela iz Tel Aviva i Pariza koja je bila zakazana za petak 9. januara pomerena je i biće odigrana u utorak, 3. marta zbog logističkih problema koji su pogodili ekipu Pariza po pitanju putovanja iz Istanbula u Tel Aviv", stoji u saopštenju Evrolige.

Po propisima Evrolige, kad se igra duplo kolo, klubovi ne mogu da presedaju, već moraju da imaju direktan let u sledeći grad u kom gostuju istoj nedelji. 

Pariz 7. decembra gostuje Efesu, a pošto ni morao da preseda da bi stigao do Tel Aviva, Evroliga je tu utakmicu pomerila na 3. mart.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DELFINI SVE POZLATILI : Beograd je 2006. i 2016. godine na impresivan način organizovao Evropska prvenstva u vaterpolu
Ostali sportovi

0 0

"DELFINI" SVE POZLATILI : Beograd je 2006. i 2016. godine na impresivan način organizovao Evropska prvenstva u vaterpolu

PRVI put, 2006. na Tašmajdanu ispisali su istoriju srpskog sporta, drugi put, 2016. u "Beogradskoj areni" impresionirali su svet. Treći čin biće najizazovniji - organizatori da nadmaše sebe, vaterpolisti da stanu rame uz rame fantastičnim generacijama. Neki su se dva puta radovali u srpskoj prestonici, neki imaju priliku da to ponove, a neki da osete čar igranja u krcatoj "Areni".

31. 12. 2025. u 22:45

EUFORIJA BRZO PROĐE, VESLAĆEMO JOŠ JAČE : Vicešampion sveta Martin Mačković ima cilj da se domogne trona na LOI 2028. u Los Anđelesu
Ostali sportovi

0 0

EUFORIJA BRZO PROĐE, VESLAĆEMO JOŠ JAČE : Vicešampion sveta Martin Mačković ima cilj da se domogne trona na LOI 2028. u Los Anđelesu

JOŠ kao dečak, kada je kod babe i dede dolazio na Palić, zaljubio se u veslanje. Subotičanin Martin Mačković je rano uzeo vesla u ruke, nikad nije odustajao, verovao je u sebe, ostvarivao snove, sada mu je cilj da se sa Nikolajem Pimenovom u dvojcu domogne zlata na Olimpijskim igrama. Da nije to samo pusta želja uverio se u Šangaju kada su stigli do srebra na SP i dokazali da pripadaju samom svetskom vrhu.

31. 12. 2025. u 22:20

Politika
Tenis
Fudbal
TOTALNI HAOS U CRNOJ GORI: Mandić ne može da vodi sednicu zbog teške situacije, Spajić i Milatović pobegli u Beč

TOTALNI HAOS U CRNOJ GORI: Mandić ne može da vodi sednicu zbog teške situacije, Spajić i Milatović pobegli u Beč