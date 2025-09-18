MISTERIJA: Devojka nestala, ostavila četvorogodišnju ćerku u hotelu

RUSKINjA Erika Vladiko (34) misteriozno je nestala na Tajlandu, ostavivši svoje dete u hotelu.

Prijateljica porodice Svetlana govorila je za REN TV.

U noći 13. septembra, ostavivši svoju četvorogodišnju ćerku u hotelu, Erika je pozvala taksi i odvezla se u noćni klub. Više je nikada nisu videli.

Svetlana je izvestila da će Erikina majka odleteti na Tajland 19. septembra. Takođe je pojasnila da je, prema rečima taksiste, koga su već ispitivali organi reda, Erika bila sama u kolima u noći svog nestanka.

Erikina ćerka je u sirotištu.

- Posećujem je svaki dan i dobro je. Sutra će njena baka doleteti po nju - kazala je Svetlana.

Prema njenim rečima, nije bilo moguće pregledati telefon deteta, jer su stvari devojčice u sirotištu.