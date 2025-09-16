Svet

MODI: Indija podržava napore SAD u rešavanju sukoba u Ukrajini

16. 09. 2025. u 23:07

INDIJA podržava napore Sjedinjenih Država da pronađu mirno rešenje za ukrajinski sukob, izjavio je indijski premijer Narendra Modi.

МОДИ: Индија подржава напоре САД у решавању сукоба у Украјини

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

- Podržavamo vaše inicijative za mirno rešavanje ukrajinskog sukoba - napisao je on na svom nalogu na društvenim mrežama.

Modi je naglasio da je, poput Trampa, potpuno posvećen podizanju sveobuhvatnog i globalnog partnerstva između Indije i SAD na novi nivo.

Američki lider je uveče 16. septembra rekao da je imao „divan razgovor“ sa indijskim premijerom.



