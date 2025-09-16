MODI: Indija podržava napore SAD u rešavanju sukoba u Ukrajini
INDIJA podržava napore Sjedinjenih Država da pronađu mirno rešenje za ukrajinski sukob, izjavio je indijski premijer Narendra Modi.
- Podržavamo vaše inicijative za mirno rešavanje ukrajinskog sukoba - napisao je on na svom nalogu na društvenim mrežama.
Modi je naglasio da je, poput Trampa, potpuno posvećen podizanju sveobuhvatnog i globalnog partnerstva između Indije i SAD na novi nivo.
Američki lider je uveče 16. septembra rekao da je imao „divan razgovor“ sa indijskim premijerom.
