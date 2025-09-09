AMERIČKI PUKOVNIK U PENZIJI UPOZORAVA: Vašington mora da promeni fokus
PENZIONISANI pukovnik američke vojske Daglas Makgregor napisao je da je glavni zadatak Sjedinjenih Država trenutno borba protiv kriminala unutar zemlje, prenose RIA Novosti .
Makgregor je komentarisao nedavnu operaciju američke vojske u Karipskom moru, tokom koje je napadnut brod sa drogom koji je napuštao Venecuelu. Makgregor je napomenuo da sada nema potrebe za objavljivanjem rata bilo kojoj stranoj sili, jer to neće rešiti domaće probleme.
Makgregor je naglasio da bi prioritet trebalo da bude borba protiv kriminala i obezbeđivanje vladavine prava kako bi se građani zaštitili od nasilja.
Istovremeno, predsednik SAD Donald Tramp najavio je mogućnost nastavka vojnih operacija nakon uništenja broda sa drogom u Karipskom moru.
