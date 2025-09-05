NJUJORK TAJMS: Američke snage ubile civile u neuspešnoj misiji u Severnoj Koreji
AMERIČKI "Njujork tajms" objavio je članak o tome da su američke snage ubile civile u neuspešnoj špijunskoj misiji u Severnoj Koreji.
Pripadnici američkog specijalnog odreda "Foke" pokušali su 2019. godine da postave uređaj u Severnoj Koreji kako bi presreli komunikacije Kim Džong Una, u vreme dok je Donald Tramp još uvek vodio pregovore o nuklearnom programu, piše Njujork Tajms.
Kada su Foke stigle do obale, "misija se brzo raspala", izveštava list. U mraku se pojavila severnokorejska barka, a u strahu da će biti otkriveni, komandosi su otvorili vatru.
- Za nekoliko sekundi, svi na severnokorejskoj barci bili su mrtvi - piše američki list.
Kasnije je utvrđeno da su žrtve bili nenaoružani civili koji su ronili u potrazi za školjkama.
Foke su prekinule misiju i povukle se bez postavljanja uređaja. Kasnije su američke vlasti ubistva proglasila "opravdanim prema pravilima borbenog angažmana", iako su poginuli očigledno bili civili.
Incident nikada nije prijavljen Kongresu, što pravni stručnjaci ocenjuju kao moguće kršenje saveznog zakona.
Operacija je sprovedena svega nekoliko nedelja pre samita Tramp - Kim u Hanoju, što osvetljava kontradiktoran pristup Vašingtona: dok su se javno predstavljali kao pregovarači, tajno su odobrili upad koji je mogao da izazove oružani sukob sa neprijateljem koji poseduje nuklearno oružje.
Pregovori su na kraju propali, a Severna Koreja je ubrzala testiranje raketa i razvoj nuklearnog oružja.
Čak iako je samo curenje informacija u pitanju, kao i trenutak njihovog objavljivanja, cilj je bio da oslabi ili oteža buduće diplomatske poteze između Vašingtona i Pjongjanga.
Kritičari tvrde da ovaj događaj pokazuje obrazac američkog prekoračenja ovlašćenja i nepouzdanosti, piše list.
(Kurir)
Preporučujemo
SAD SU „IZGUBILE“ RUSIJU I INDIJU: Tramp objasnio i zašto
05. 09. 2025. u 13:04
PREDSEDNIK AMERIKE NA JU-ES OPENU! Donald Tramp potvrdio dolazak na finale grend slema
05. 09. 2025. u 10:54
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"ON JE SRBIN, I TIME JE SVE REČENO" Ko je Bikovićeva bivša koja je privedena zbog DROGE? "Privlače me huligani!"
Aglaija Tarasova je privedena na moskovskom aerodromu zbog pronalaska narkotika
05. 09. 2025. u 15:39
Komentari (0)