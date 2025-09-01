FUNDAMENTALNA GREŠKA Pistorijus kritikovao Fon der Lajen: Zbog iznetih planova za slanje trupa u Ukrajinu

NEMAČKI ministar odbrane Boris Pistorijus kritikovao je danas predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen zbog toga što je javno iznela planove za slanje multinacionalnih trupa u Ukrajinu, koje bi bile deo dugoročnih bezbednosnih garancija, nakon postizanja primirja u ratu sa Rusijom.

Foto Tanjug/AP/Ebrahim Noroozi

Pistorijus je novinarima u pogonu odbrambene industrije u zapadnonemačkom gradu Trojsdorfu rekao da je "fundamentalno pogrešno" razmatrati takve opcije pre mirovnih pregovora, prenosi danas Politiko.

-Evropska unija nema nikakve odgovornosti niti kompetencije kada je u pitanju raspoređivanje trupa, ni za koga i ni za šta. Uzdržao bih se od potvrđivanja ili komentarisanja takvih razmatranja na bilo koji način, istakao je nemački ministar.

On je priznao je da vlade razmatraju šta bi bilo moguće "pod kojim uslovima", ali je naglasio da smatra "potpuno pogrešnim" javno raspravljati o tome, u ovom trenutku.

Pistorijus je komentarisao intervju Ursule fon der Lajen, koji je za vikend objavio Fajnenšel tajms, u kojem je rekla da Evropa izrađuje "prilično precizne planove" za multinacionalno raspoređivanje snaga u Ukrajini, kao deo posleratnih bezbednosnih garancija.

Fon der Lajen je kazala da bi planovi mogli da obuhvate desetine hiljada vojnika iz evropskih zemalja, uz podršku Sjedinjenih Američkih Država u oblastima kao što su obaveštajne službe i komandovanje.

Fon der Lajen je tvrdila da su čvrste garancije "od najveće važnosti" za zaštitu Ukrajine od potencijalne buduće ruske agresije, i za očuvanje bezbednosti same Evrope.

Ona je pozdravila spremnost američkog predsednika Donalda Trampa da doprinese onome što je opisala kao "garancijom bezbednosti sličnom Članu 5" za Kijev, što se odnosi na zajedničku odbranu NATO-a.

(Tanjug)

