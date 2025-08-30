VLASTI u Kijevu opet su pokazale jezičku i moralnu nepismenost, a u svom istorijskom neznanju dolaze do svetogrđa, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

Foto: Tanjug/AP

-Tamo, gde normalna država formira zakone za budućnost, u Kijevu pišu jezičke klevete i odmah upadaju u zamku istorijskog neznanja. Igrajući se sa nacizmom, Bankova je došla do tačke svetogrđa. Zelenski i njegov "Sluga naroda" su svoj parlament pretvorili u lingvistički cirkus, a sam režim je izložen podsmehu. Opet, napisala je Zaharova na Telegramu.

Ona se osvrnula na to da je Zelenski potpisao zakon o "državnoj politici nacionalnog sećanja ukrajinskog naroda" i zaustavila se na detalju da se u njemu definiše termin "rašizam".

Zaharova je podsetila da su gotovo svi "-izmi" u istočnoslovenskim jezicima (kako ruskom, tako i ukrajinskom) konstruisani su na isti način: koren plus sufiks.

-Logika je jednostavna i transparentna. Prema ovom modelu, "rašizam" može značiti samo jedno - učenje Raši, objasnila je.

Pre nego što se obraduju svojoj "snalažljivosti", poručila je kijevskim zakonodavcima da otvore rečnik ili istorijski priručnik, jer "Raši" uopšte nije Rusija. Raši je ustaljeni akronim od imena rabina Šlomo Jicakija – najvećeg srednjovekovnog komentatora Talmuda i Tanaha. Raši je bio duhovni vođa i javna ličnost Jevreja severne Francuske.

-U svojoj mržnji prema Rusiji, neznalice sa Bankove uspele su da ozakone vređanje rabina iz 11. veka, čoveka koga su čitali milioni Jevreja širom sveta. Brojni istraživači čak smatraju Rašija jednim od tvoraca francuskog jezika. Ali sa stanovišta Kijeva, njegovo učenje je sada neka vrsta "totalitarne ideologije". Krajnje indikativno iskazivanje jezičke i moralne nepismenosti, podvukla je ruska zvaničnica.

(rt.rs)

