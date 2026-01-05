TUSK POZVAO NA NASTAVAK NAORUŽAVANJA EVROPE: Ostanimo ujedinjeni - u suprotnom, gotovi smo
PREMIJER Poljske Donald Tusk pozvao je danas na nastavak naoružavanja Evrope, navodeći da "niko neće ozbiljno shvatiti slabu i podeljenu Evropu - ni neprijatelj, ni saveznik", uz poruku da je vreme da Evropa poveruje u sopstvenu snagu.
- Moramo da ostanemo ujedinjeni kao nikada do sada. Jedan za sve, svi za jednog. U suprotnom, gotovi smo - istakao je Tusk u objavi na društvenoj mreži Iks.
Tusk je prethodno, u novogodišnjem obraćanju, istakao vojnu modernizaciju Poljske, napominjući da ta zemlja gradi "najveću modernu vojsku u EU kako bi Poljska i Evropa bile bezbedne sa Istoka".
Poljski premijer je ujedno naglasio "bezbednu i čvrstu istočnu granicu" i "odgovornu i strogu politiku azila", za koju je rekao da je dovela do "smanjenja broja migranata koji prelaze naše granice za više od 90 odsto".
Pored toga je govorio o "efikasnoj i strogoj" politici borbe protiv kriminala, zahvaljujući kojoj, kako je rekao, poljske vlasti mogu da "love kriminalce, uključujući sabotere koje je poslala Rusija".
On je podsetio na podršku Poljske Ukrajini, ističući solidarnost pokazanu prema oko dva miliona Ukrajinaca koji su stigli u zemlju nakon što je Rusija pokrenula potpunu invaziju 2022. godine.
(Tanjug)
