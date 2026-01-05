Ekonomija

SVE ŠTO JE OBEĆANO, USPEŠNO REALIZOVANO Iz fonda PIO poručuju - Svi korisnici penzija dobiće uvećane iznose bez kašnjenja

K. Despotović

05. 01. 2026. u 12:46

ISPLATA uvećanih penzija uspešno je realizovana u skladu sa planiranom dinamikom, poručuju iz PIO fonda.

СВЕ ШТО ЈЕ ОБЕЋАНО, УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНО Из фонда ПИО поручују - Сви корисници пензија добиће увећане износе без кашњења

Foto: Printscreen

Relja Ognjenović, direktor Republičkog fonda PIO tim povodom je izjavio:

- Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje u potpunosti je i u predviđenim rokovima izvršio sve svoje finansijske obaveze, a sredstva su na vreme prosleđena bankama. Svi korisnici penzija dobiće uvećane iznose bez kašnjenja, što potvrđuje stabilnost penzijskog sistema i odgovorno upravljanje javnim finansijama. Fond PIO nastavlja da postupa u skladu sa zakonskim obavezama, vodeći računa o redovnosti isplata i zaštiti materijalne sigurnosti penzionera. Ovom isplatom još jednom je pokazano da je briga o najstarijim sugrađanima prioritet, uz želju da nova godina penzionerima donese više finansijske izvesnosti, sigurnosti i mira – istakao je Ognjenović.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike
Svet

0 21

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike

SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.

05. 01. 2026. u 08:27 >> 21:59

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRABRI MADURO AMERIKANCIMA SASUO ISTINU U LICE: Ja sam pošten čovek, predsednik svoje zemlje (VIDEO)

HRABRI MADURO AMERIKANCIMA SASUO ISTINU U LICE: Ja sam pošten čovek, predsednik svoje zemlje (VIDEO)