PREMIJER GRENLANDA NIKAD OŠTRIJE TRAMPU: Sada je dosta! Retorika je potpuno neprihvatljiva, to je nepoštovanje
PREMIJER Grenlanda Jens Frederik Nilsen poručio je danas da su nedavne izjave američkog predsednika Donalda Trampa o američkoj potrebi za Grenlandom "potpuno neprihvatljive" i da predstavljaju "nepoštovanje", uz poruku da je "sada dosta".
- Sadašnja i ponovljena retorika SAD je potpuno neprihvatljiva. Kada američki predsednik govori o 'potrebi za Grenlandom' i povezuje nas sa Venecuelom i vojnom intervencijom, to nije samo pogrešno, to je nepoštovanje - naveo je Nilsen na društvenim mrežama.
On je na Fejsbuk profilu naveo da više ne želi pritisak niti nesporazume, kao ni "fantazije o pripajanju".
- Otvoreni smo za dijalog. Otvoreni smo za diskusije. Ali to se mora učiniti putem odgovarajućih kanala i uz poštovanje međunarodnog prava - poručio je Nilsen, prenosi BFM.
Istakao je da je Grenland deo NATO-a i da je svestan svoje strateške pozicije, ali da "pretnje, pritisci i priče o aneksiji nemaju mesta među prijateljima".
- Naša zemlja nije predmet u retorici velikih sila. Mi smo narod, država, demokratija, to mora biti poštovano, posebno od bliskih i vernih prijatelja - dodao je premijer, navodi Anadolija.
Američki predsednik je ranije više puta isticao da bi Grenland trebalo da bude deo SAD zbog nacionalne bezbednosti i strateške lokacije u Arktiku, dok je danska premijerka Mete Frederiksen pozvala Vašington da "prestane sa pretnjama" prema "istorijski bliskom savezniku" i narodu koji je jasno poručio da nije na prodaju.
Frederiksen je naglasila da Sjedinjene Američke Države nemaju pravo da anektiraju ijedan od tri dela Kraljevstva - Dansku, Grenland i Farska ostrva.
(Tanjug)
