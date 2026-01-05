"NOVA GODINA, ALI STARI BLOKADERI" Ana Brnabić ih najoštrije osudila: Ponovo pokazuju koliko nisko su spremni da padnu (FOTO)
PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić je na svom profilu na mreži "Iks" najoštrije osudila blokadere.
Njenu objavu prenosimo u celosti:
- Blokaderi ponovo pokazuju koliko nisko su spremni da padnu, samo da bi na bilo koji način udarili na Aleksandra Vučića.
Da ostavimo po strani da se iz aviona vidi koliko je loš fotošop lažne objave Tamare Vučić. Da ostavimo po strani i da, kada podgledate njen profil na društvenim mrežama, vidite da se ona nikada ne bavi dnevnopolitičkim temama.
Da ostavimo po strani i to da onaj ko je ovo uradio nije mnogo ni kreativan ni pametan, jer je laž toliko očigledna. Sve to po strani - važno je razumeti da su blokaderima napadi na porodicu Aleksandra Vučića uobičajeni, sasvim podrazumevajući i normalni.
U danima novogodišnjih praznika, nekome je palo na pamet da odvoji svoje vreme i čak situaciju koja se dešava na drugom kraju sveta iskoristi za dehumanizaciju porodice Aleksandra Vučića. To je suština njihove politike. Nova godina, ali stari blokaderi - naposala je Ana Brnabić.
