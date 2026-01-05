Politika

В. Н.

05. 01. 2026. u 10:33 >> 12:14

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić prisustvuje svečanosti povodom otvaranja bolnice ''Sveti arhiđakon Stefan - 9. januar“ u Trebinju. Vučić je prethodno obišao Duhovni centar u Mrkonjićima.

Foto: TANJUG/ FOTO SRNA/ Nataša Čeremidžić/ bg

Predsednik Vučić prisustvuje svečanosti povodom otvaranja bolnice ''Sveti arhiđakon Stefan - 9. januar“.

Svečanost je otvorena intorniranjem himni Republike Srpske i Srbije.

Vučić obišao Duhovni centar u Mrkonjićima

Vučić je stigao u Mrkonjiće, rodno selo Svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostrškog, gde je obišao Duhovni centar čiju izgradnju jednim delom finansira i Srbija.

Vučića su u Mrkonjićima dočekali mitropolit Zahumsko hercegiovački i primorski Dimitrije, predsednik SNSD-a Milorad Dodik i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.

Vrednost projekta izgradnje duhovnog centra je oko 2,5 miliona KM, a Vlada Srbije je obezbedila 800.000, a ostatak Vlada RS i grad Trebinje.

 

Vučić se posle posete oglasio na svom Instagram nalogu.

- Pomolio sam se Svetom Vasiliju Tvrdoškom i Ostroškom da pomogne srpskom narodu u nastojanjima da sačuvamo mir i obraz u ovim teškim vremenima, dok se uzdamo u njegovu silu kojom je davao blagoslov svima koji su mu sa verom dolazili.

U ovom malom, ali čudesnom hramu, u mestu Mrkonjići koje je iznedrilo jednog od najvećih svetitelja naše crkve i svekolikog pravoslavlja, zapalio sam sveće za blagoslov i svako dobro našem narodu i svim ljudima dobre volje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

Zahvalan episkopu Zahumsko-hercegovačkom i primorskom Dimitriju na gostoprimstvu i na tome što domaćinski i očinski vodi računa o napretku radova na izgradnji Pravoslavnog duhovnog centra u Mrkonjićima, čiji je zadužbinar Republika Srbija.

Ovo je ujedno i dobra prilika da se setimo pouka Svetog Vasilija, koji nam je neprestano ponavljao da širok put vodi u propast, dok onaj teži, koji smo mi i odabrali, otvara vrata onim vrednostima koje vekovima baštinimo - objavio je predsednik na Instagramu.
 

Foto: FOTO: TANJUG/ FOTO SRNA/ Sanja Bjelica

Vučića u Mostaru dočekala Željka Cvijanović

Predsednik Vučić stigao je prvo u Mostar, gde ga je dočekala srpski član Predsednistva BiH Željka Cvijanović.

Vučić je na Instagram nalogu buducnostsrbijeav zahvalio Željki Cvijnović na srdačnom dočeku.

 

