uživoVUČIĆ U TREBINJU: Predsednik na svečanosti povodom otvaranja bolnice (VIDEO)
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić prisustvuje svečanosti povodom otvaranja bolnice ''Sveti arhiđakon Stefan - 9. januar“ u Trebinju. Vučić je prethodno obišao Duhovni centar u Mrkonjićima.
Predsednik na svečanosti povodom otvaranja bolnice
Predsednik Vučić prisustvuje svečanosti povodom otvaranja bolnice ''Sveti arhiđakon Stefan - 9. januar“.
Svečanost je otvorena intorniranjem himni Republike Srpske i Srbije.
Vučić obišao Duhovni centar u Mrkonjićima
Vučić je stigao u Mrkonjiće, rodno selo Svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostrškog, gde je obišao Duhovni centar čiju izgradnju jednim delom finansira i Srbija.
Vučića su u Mrkonjićima dočekali mitropolit Zahumsko hercegiovački i primorski Dimitrije, predsednik SNSD-a Milorad Dodik i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
Vrednost projekta izgradnje duhovnog centra je oko 2,5 miliona KM, a Vlada Srbije je obezbedila 800.000, a ostatak Vlada RS i grad Trebinje.
Vučić se posle posete oglasio na svom Instagram nalogu.
- Pomolio sam se Svetom Vasiliju Tvrdoškom i Ostroškom da pomogne srpskom narodu u nastojanjima da sačuvamo mir i obraz u ovim teškim vremenima, dok se uzdamo u njegovu silu kojom je davao blagoslov svima koji su mu sa verom dolazili.
U ovom malom, ali čudesnom hramu, u mestu Mrkonjići koje je iznedrilo jednog od najvećih svetitelja naše crkve i svekolikog pravoslavlja, zapalio sam sveće za blagoslov i svako dobro našem narodu i svim ljudima dobre volje.
Zahvalan episkopu Zahumsko-hercegovačkom i primorskom Dimitriju na gostoprimstvu i na tome što domaćinski i očinski vodi računa o napretku radova na izgradnji Pravoslavnog duhovnog centra u Mrkonjićima, čiji je zadužbinar Republika Srbija.
Ovo je ujedno i dobra prilika da se setimo pouka Svetog Vasilija, koji nam je neprestano ponavljao da širok put vodi u propast, dok onaj teži, koji smo mi i odabrali, otvara vrata onim vrednostima koje vekovima baštinimo - objavio je predsednik na Instagramu.
Vučića u Mostaru dočekala Željka Cvijanović
Predsednik Vučić stigao je prvo u Mostar, gde ga je dočekala srpski član Predsednistva BiH Željka Cvijanović.
Vučić je na Instagram nalogu buducnostsrbijeav zahvalio Željki Cvijnović na srdačnom dočeku.
Preporučujemo
VUČIĆ O SAD I VENECUELI: Amerika neće nikoga u svom dvorištu
04. 01. 2026. u 19:23
BEZ BRIGE ZA ENERGETSKU BEZBEDNOST: Vučić otkrio kad počinje da radi rafinerija
04. 01. 2026. u 12:24
TRI KLjUČNE RAZLIKE: Paralela između tragedija u Švajcarskoj i Srbiji
05. 01. 2026. u 08:39
TRAMP NACRTAO NOVE METE, PRETI OD AMERIKE DO EVROPE! Šok u Karakasu, potpuni zaokret Madurove potpredsednice
SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.
05. 01. 2026. u 08:27 >> 09:38
MADURO SE NA ENGLESKOM OBRATIO AMERIČKIM AGENTIMA: Pogledajte šta im je rekao (VIDEO)
PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro je helikopterom stigao na Menhetn, nakon čega je konvojem prebačen u Pritvorski centar (MDC) u Bruklinu, ozloglašeni zatvor opisan kao „odvratan“ sa „zastrašujućim“ uslovima. Tamo su ostali pevač R. Keli, Gislejn Maksvel i Sem Bankman-Frid.
04. 01. 2026. u 08:58
U VENECUELI 4.000 HRVATA : Strah, svuda tišina puna tenzije
U VENECUELI živi 4.000 osoba hrvatskog porekla koje posle noćašnjeg američkog napada na glavni grad Karakas, zatvorene u kućama, čekaju dalji razvoj događaja, rekla je u subotu Hini predstavnica hrvatske zajednice u toj južnoameričkoj zemlji.
03. 01. 2026. u 18:47
Komentari (0)