DIVA KOJA POMERA KONTINENTE: Nikšićanka Gordana Sarić, profesorka francuskog i latinskog, prigrlila i Oskar popularnosti

TEK što se prošle godine u Meksiku preko Akademije visoke inteligencije našla u društvu 50 nezaboravnih dama planete, jer je njen život "stub kulture savremenog sveta", potom nagrade "Božanska žena" u Senatu Rima, kao i počasne nagrade "Naji Naman" u Libanu za celokupno stvaralaštvo u konkurenciji od 4.371 pesnika iz 92 zemlje, te Nagrade za izvrsnost u Modeni, uz titulu ambasadorke mira i Dijamantnu diplomu u Rusiji, Nikšićanka Gordana Sarić prigrlila je i Oskar popularnosti!

Privatna arhiva

Laskavu titulu je podelila sa operskom divom Jadrankom Jovanović, glumicom Milicom Milšom, pevačicom, glumicom i televizijskom voditeljkom Suzanom Mančić, kreatorkom Marijom Šabić, glumcem Milenkom Pavlovim, pozorišnom glumicom Danicom Ristovski.

Dodelu Oskara popularnosti organizovala je multikulturalna umetnica i predsednica udruženja Primus, Marija Viktoria Živanović iz Beograda, u saradnji sa Miloradom Samardžijom, umetničkim direktorom Svetosavskog bala u Beču. Svetkovina je organizovana u sali Magistrata u glavnom gradu Austrije.

- Oskar je moje životno delo, sve ono što sam godinama i decenijama stvarala, a nemoguće je pobrojati sve nagrade koje sam dobila. Očigledno da sam mamac za njih. Ali ja ne idem ka njima već one meni dolaze - kaže za "Novosti" Sarićeva, podsetivši da je nominacija za laskavu titulu potekla iz Beograda, što je posebno čini srećnom.

Gordana Sarić, profesorka francuskog i latinskog jezika, piše ljubavnu i dečju poeziju, kao i pesme o miru. Njeni stihovi govore jezikom srca a priznanja potvrđuju snagu njene reči koja spaja ljude, kontinente i kulture. Objavila je 24 knjige, a poezija joj je publikovana u brojnim antologijama i zbornicima. Bavi se prevodilaštvom i aktivna je članica brojnih društava i organizatorka i voditeljka kulturnih manifestacija.

Dobitnica je brojnih književnih nagrada, kao i najvećeg priznanja Nikšića - Nagrade oslobođenja "18. septembar" za izuzetan doprinos u oblasti kulture. Ona decenijama miluje dušu, potpiruje i rasplamsava emocije, budi nadu, vraća veru u život, ljubav, porodicu. Veliki broj pesama posvetila je počivšem suprugu Momu, nikšićkom lekaru kardiologu, koji joj je, kako kaže, bio inspiracija - životna i poetska.

Stil odevanja i boja kose ONO po čemu se naša sagovornica izdvaja od ostalih sugrađanki u Nikšiću jesu stil odevanja i specifična boja kose - crvena tamnijih nijansi. - Tek pre nekoliko godina sam pronašla ovu narandžastu boju jer je ranije nije bilo. A što se tiče mog odevanja, privlačila sam pažnju elegancijom svuda gde sam boravila. U Londonu su mi prilazili ljudi, komplimente delili. Sašila sam belu palerinu po modelu kraljice Elizabete što im nije moglo promaći pa su me zaustavljali, postavljali razna pitanja,grlili - kaže Gordana.

Iako je iz Konjica, po ocu mađarskog (grofovskog) porekla, Nikšić je zavolela kao rodni grad i u njemu ostala. Uspela je perom da pomeri i sruši predrasude nove sredine, tada po mnogo čemu konzervativne i patrijarhalne. Ali, kako je vreme odmicalo, stihovima je omekšavala tvrda srca onih koji su njena dela čitali.

- Postaje mi tesno na planeti Zemlji - dodaje naša sagovornica, uvek vedra i nasmejana, odevena u prepoznatljivu čipkastu belu haljinu.

Popularna i u Venecueli POZNATI časopis "Imaniti" u Venecueli nekoliko brojeva je na naslovnici objavljivao sliku Gordane Sarić, dok su se između korica našle njene pesme o miru. - Mir i ljubav su odraz moje duše. Osećam se kao da sam ovde došla sa neke svetlosne planete da širim ljubav. Bog je u meni, a Bog je ljubav - poručuje Sarićeva.

Gotovo da nema nekog značajnijeg svetskog književnog događaja na kojem nije prisustvovala. Na Svetskom kongresu pisaca u Budimpešti plenila je šarmom, a domaćini su je predstavili kao groficu (zbog porekla). Dok je recitovala svoje stihove na francuskom prišao joj je potpredsednik mađarskog parlamenta odajući joj poštovanje. Gordana je učestvovala na brojnim festivalima, ali joj se jedan posebno urezao u pamćenje.

- On se održavao na kruzeru između obala Grčke i Italije. Osam dana smo plovili, govorili svoje stihove, a meni se "omaklo" pa sam se oprobala i u šansonama i bila nagrađena ovacijama - priseća se Sarićeva. - Kada smo se iskrcali na tlo Italije pošla sam do Rima gde sam dobila nagradu za svetski doprinos kulturi i to u Senatu. Moje vitrine su prepune diploma, medalja, pehara i drugih nagrada. Nemam gde da ih smestim!