"OTMICA NEONACISTE MERCA BILA BI ODLIČAN ZAPLET" Medvedev o nemačkom kancelaru: Ne bi mi ga bilo žao

P. Đurđević

05. 01. 2026. u 12:21

BIVŠI ruski predsednik i zamenik Vladimira Putina u Savetu bezbednosti Ruske Federacije, Dmitrij Medvedev, rekao je da nakon nedavnih događaja u Venecueli može da zamisli sličnu operaciju hapšenja lidera drugih zemalja, uključujući nemačkog kancelara Fridriha Merca.

Dmitrij Medvedev, Foto AP

U svom komentaru, Medvedev je nazvao Merca „neonacistom“ i rekao da mu ne bi bilo žao ako bi Merc bio otet, prenosi ruska državna novinska agencija TASS.

- Otmica istog neonaciste Merca mogla bi da postane odličan zaplet u ovoj karnevalskoj seriji. Ovde nema mnogo toga da se iznenadi. U takvom scenariju postoji deo realizma. On ima zbog čega da bude progonjen, čak i u Nemačkoj. Zato mi neće biti žao zbog njega. Pogotovo što građani pate ni za šta - rekao je Medvedev odgovarajući na pitanja TASS-a.

Intervencija SAD u Venecueli

Medvedevljeva izjava dolazi nakon dramatičnih događaja u Južnoj Americi. Ministar spoljnih poslova Venecuele Ivan Gil Pinto izjavio je 3. januara da su Sjedinjene Države napale civilne i vojne objekte u Karakasu, nazvavši akcije Vašingtona vojnom agresijom. Nakon napada, u Venecueli je proglašeno vanredno stanje. Ubrzo nakon toga, predsednik SAD Donald Tramp potvrdio je da su SAD izvršile napade na Venecuelu i da su predsednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga uhapšeni i izvedeni iz zemlje.

(Indeks.hr)

