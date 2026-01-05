"OTMICA NEONACISTE MERCA BILA BI ODLIČAN ZAPLET" Medvedev o nemačkom kancelaru: Ne bi mi ga bilo žao
BIVŠI ruski predsednik i zamenik Vladimira Putina u Savetu bezbednosti Ruske Federacije, Dmitrij Medvedev, rekao je da nakon nedavnih događaja u Venecueli može da zamisli sličnu operaciju hapšenja lidera drugih zemalja, uključujući nemačkog kancelara Fridriha Merca.
U svom komentaru, Medvedev je nazvao Merca „neonacistom“ i rekao da mu ne bi bilo žao ako bi Merc bio otet, prenosi ruska državna novinska agencija TASS.
- Otmica istog neonaciste Merca mogla bi da postane odličan zaplet u ovoj karnevalskoj seriji. Ovde nema mnogo toga da se iznenadi. U takvom scenariju postoji deo realizma. On ima zbog čega da bude progonjen, čak i u Nemačkoj. Zato mi neće biti žao zbog njega. Pogotovo što građani pate ni za šta - rekao je Medvedev odgovarajući na pitanja TASS-a.
Intervencija SAD u Venecueli
Medvedevljeva izjava dolazi nakon dramatičnih događaja u Južnoj Americi. Ministar spoljnih poslova Venecuele Ivan Gil Pinto izjavio je 3. januara da su Sjedinjene Države napale civilne i vojne objekte u Karakasu, nazvavši akcije Vašingtona vojnom agresijom. Nakon napada, u Venecueli je proglašeno vanredno stanje. Ubrzo nakon toga, predsednik SAD Donald Tramp potvrdio je da su SAD izvršile napade na Venecuelu i da su predsednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga uhapšeni i izvedeni iz zemlje.
(Indeks.hr)
BONUS VIDEO:
BEOGRAD POD SNEGOM: I dalje pada u prestonici
Preporučujemo
"TRAMPOV TIM JE SUROV" Medvedev objasnio zašto je Amerika izvršila agresiju na Venecuelu
04. 01. 2026. u 19:16
MEDVEDEV O AGRESIJI NA VENECUELU: Akcije Trampa nezakonite
04. 01. 2026. u 17:10
MEDVEDEV IRONIČNO O DOGAĐAJIMA U VENECUELI: Još jedan briljantan korak ka Nobelovoj nagradi
03. 01. 2026. u 14:41
DALjE RUKE OD GRENLANDA! SVE GORI U EVROPI NAKON OTMICE MADURA: Reakcije evropskih lidera razbesneće Trampa
SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.
05. 01. 2026. u 08:27 >> 13:58
MADURO SE NA ENGLESKOM OBRATIO AMERIČKIM AGENTIMA: Pogledajte šta im je rekao (VIDEO)
PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro je helikopterom stigao na Menhetn, nakon čega je konvojem prebačen u Pritvorski centar (MDC) u Bruklinu, ozloglašeni zatvor opisan kao „odvratan“ sa „zastrašujućim“ uslovima. Tamo su ostali pevač R. Keli, Gislejn Maksvel i Sem Bankman-Frid.
04. 01. 2026. u 08:58
U VENECUELI 4.000 HRVATA : Strah, svuda tišina puna tenzije
U VENECUELI živi 4.000 osoba hrvatskog porekla koje posle noćašnjeg američkog napada na glavni grad Karakas, zatvorene u kućama, čekaju dalji razvoj događaja, rekla je u subotu Hini predstavnica hrvatske zajednice u toj južnoameričkoj zemlji.
03. 01. 2026. u 18:47
Komentari (0)