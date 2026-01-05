BADNJI DAN - KAKO SE PIŠE U ČESTITKAMA? Izbegnite greške u porukama - Ovo je pravopisna zamka!
PROČITAJTE kako se Badnji dan piše ispravno i izbegnite česte greške u porukama.
Sutra, 6. januara, obeležavamo Badnji dan, praznik koji prethodi Božiću po julijanskom kalendaru i ima posebno mesto u pravoslavnoj tradiciji. Ovo je ujedno i dan kada mnogi imaju jezičku nedoumicu.
Važno je da znate kako se njegov naziv pravilno piše u porukama, čestitkama i objavama na društvenim mrežama.
Prema Pravopisu srpskog jezika Matice srpske, imena praznika pišu se velikim početnim slovima. Zato je ispravno pisati - Badnji dan.
Sutra, 6. januara, obeležavamo Badnji dan.
Na Badnji dan se posti i porodica okuplja.
Običaji na Badnji dan razlikuju se od kraja do kraja.
Neispravno:
badnji dan
Badnji Dan
Ako se reč "badnji" koristi opisno, a ne kao naziv praznika, piše se malim slovom:
badnje veče
badnji običaji
badnja trpeza
(Mondo)
