FUDBALSKI ZEMLJOTRES! Crvena zvezda poslala milionsku ponudu za igrača iz Superlige

05. 01. 2026. u 09:44

Crvena zvezda je navodno poslala ponudu za Daglasa Ovusua u Surdulicu, prenosi "Sport Klub".

U pitanju je talentovani krilni napadač iz Gane, koji inače poseduje i srpske papire, a koji je tokom jeseni bio jedan od najboljih igrača Superlige.

Ima samo 19 godina i u Radniku ne mogu da se odbrane od ponuda za njega, a navodno su već dobijali i ponude veće od dva miliona evra. Veruje se da je sličan iznos napisala i Zvezda, opipavajući puls kluba sa juga Srbije.

Za sada nije poznato da li je njegov dolazak povezan sa dolaskom Lazara Jovanovića, koji je takođe viđen na mestu desnog krila, a gde Crvena zvezda takođe ima i Luku Zarića, Šavija Babiku, pa i Nemanju Radonjića koji je dobio "ćuške" ove zime.

