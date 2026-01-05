FUDBALSKI ZEMLJOTRES! Crvena zvezda poslala milionsku ponudu za igrača iz Superlige
ZANIMLjIVO je na "Marakani"!
Crvena zvezda je navodno poslala ponudu za Daglasa Ovusua u Surdulicu, prenosi "Sport Klub".
U pitanju je talentovani krilni napadač iz Gane, koji inače poseduje i srpske papire, a koji je tokom jeseni bio jedan od najboljih igrača Superlige.
Ima samo 19 godina i u Radniku ne mogu da se odbrane od ponuda za njega, a navodno su već dobijali i ponude veće od dva miliona evra. Veruje se da je sličan iznos napisala i Zvezda, opipavajući puls kluba sa juga Srbije.
Za sada nije poznato da li je njegov dolazak povezan sa dolaskom Lazara Jovanovića, koji je takođe viđen na mestu desnog krila, a gde Crvena zvezda takođe ima i Luku Zarića, Šavija Babiku, pa i Nemanju Radonjića koji je dobio "ćuške" ove zime.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
