TRESE SE OSTRVO! Mančester junajted uručio otkaz Rubenu Amorimu, menja ga legenda kluba

Ruben Amorim više nije menadžer Mančester junajteda, potvrđeno je danas!

FOTO: Tanjug/AP

Nakon dva vezana remija sa Vulverhemptonom i Lidsom, uprava kluba odlučila je da otpusti portugalskog trenera posle 14 meseci.

Kako pišu mediji, privremeno rešenje na klupi biće legenda kluba - Daren Flečer, koji vodi U18 tim Junajteda.

Navodno, on će dobiti šansu da vodi ekipu sve do leta, ali za sada nema potvrde.

Amorim je u Junajted stigao prošlog novembra, a nakon razočaravajuće prošle sezone, u istom ritmu nastavio je i ove. Ekipa ne igra Evropu, a ne može da isprati ni rivale u Premijer ligi, te je ekipa tek šesta sa 31 bodom.

Ruben Amorim je postavio mnoge negativne rekorde, nije uspeo da nametne svoj sistem ni stil igre, igrači su često igrali van svojih pozicija i atmosfera u ekipi došla je do tačke pucanja.

AP Photo/Jon Super

Uprava kluba je zato ovog jutra odlučila da se rastane sa Amorimom, te da šansu dobije Daren Flečer. On radi u akademiji Junajteda praktično od kako se penzionisao, a od leta 2025. dobio je da vodi U18 tim "đavola". Na klupi U18 Junajteda ima skor od devet pobeda, dva remija i četiri poraza.

Flečer je i dete Junajteda, u koji je stigao 2000. godine i ostao sve do 2015. kada je otišao u VBA, a potom je nastupao i za Stouk, do penzije...