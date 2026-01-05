"OVAKO NEŠTO NISMO VIDELI GODINAMA" Stručnjaci u čudu, snežna oluja s Arktika zalediće Evropu

EVROPA ulazi u jednu od najsurovijih zima sezone, a prema trenutnim meteorološkim projekcijama, hladni talas bi mogao da traje znatno duže nego što je uobičajeno za početak januara, piše Severe Weather Europe.

Foto: Tanjug/AP

Sa dolaskom Nove godine došlo je do nagle promene atmosferskih obrazaca iznad Severnog Atlantika i Evrope, što je otvorilo put snažnom prodoru arktičkog vazduha duboko na jug kontinenta.

Takav razvoj situacije već donosi obilne snežne padavine, olujne vetrove i značajan pad temperatura u većem delu Evrope, dok se puni efekti očekuju u narednim danima. Ključni uzrok ovog zahlađenja je jaka blokada visokog vazdušnog pritiska iznad Grenlanda i Severnog Atlantika, koja je poremetila uobičajeno zapadno strujanje i preusmerila mlaznu struju ka jugu.

Ovo je veoma hladnom polarnom vazduhu dalo direktan koridor ka Evropi i Mediteranu, što je dodatno destabilizovalo polarni vrtlog, sistem koji normalno zadržava najhladniji vazduh iznad Arktika.

Temperature znatno ispod proseka

U najsevernijim delovima kontinenta, pre svega u Skandinaviji, hladnoća će biti još izraženija. Prognoze ukazuju na mogućnost ekstremnih vrednosti koje bi lokalno mogle pasti i do -40 stepeni Celzijusa, što predstavlja jedan od najhladnijih zimskih scenarija poslednjih godina.

Nepovoljna situacija se razvija i nad Mediteranom, gde se hladni arktički vazduh sudara sa toplim i veoma vlažnim vazdušnim masama.

Ovaj jak temperaturni kontrast pogoduje razvoju intenzivnih ciklona koji se formiraju nad centralnim Mediteranom, a zatim se kreću ka Balkanskom poluostrvu i istočnoj Evropi.

Upravo ti sistemi donose najteže vremenske uslove, uključujući obilne snežne padavine, jake vetrove, mećave i ozbiljne poremećaje u saobraćaju.

Foto: Tanjug/AP

Srbija i region suočavaju se sa periodom izuzetno zahtevnih zimskih uslova. Od početka nedelje pa sve do kraja očekuje se niz jakih zimskih oluja, koje donose dugotrajne snegove u unutrašnjost, dok bi se u nekim područjima, posebno u planinskim predelima i zaleđu, snežni pokrivač mogao meriti desetinama centimetara. U nekim delovima regiona postoji mogućnost da količina snega lokalno pređe pola metra, što značajno povećava rizik od saobraćajnih gužvi i problema u svakodnevnom funkcionisanju.

Olujni vetrovi na Jadranu Dodatnu opasnost predstavlja jaka bura koja će se razviti duž Dinarida i duž istočne obale Jadrana. Očekuju se veoma jaki, ponekad i olujni vetrovi, koji bi mogli preći 120, a na nekim mestima čak i 150 kilometara na sat.

U kombinaciji sa obilnim snegom i niskim temperaturama, takvi uslovi stvaraju idealne uslove za mećave, smanjenu vidljivost i moguće zatvaranje puteva, posebno na planinskim prevojima i izloženim deonicama.

Dok će veliki deo unutrašnjosti Balkana biti prekriven snegom i hladnoćom, južni primorski regioni regiona mogli bi se suočiti sa drugačijim, ali podjednako opasnim scenarijem.

Topliji i veoma vlažan vazduh iznad obala Crne Gore, Albanije i zapadne Grčke doneće dugotrajne i obilne kiše, sa povećanim rizikom od bujičnih poplava i klizišta, posebno ako padavine potraju nekoliko dana zaredom.

Foto: N. Živanović

Hladni talas neće pogoditi samo Evropu.

Sa svoje strane, arktički vazduh se širi i ka Severnoj Africi, gde se očekuje sneg u planinskim predelima Maroka i severnog Alžira, dok će severna Španija i Pirineji takođe dobiti obilne snežne padavine.

Takav raspon pogođenih područja dodatno potvrđuje koliko je hladnoća jaka i duboka.

Trenutne prognoze ukazuju da ovo neće biti kratkotrajni zimski „incident“, već period u kome bi hladni i nestabilni uslovi mogli da potraju najmanje do sredine januara.

Pred nama su dani povećanog opreza, jer kombinacija niskih temperatura, snega, vetra i obilnih padavina može imati ozbiljne posledice po saobraćaj, energetsku infrastrukturu i svakodnevni život.

(Severe Weather Europe)

BONUS VIDEO:

BEOGRAD POD SNEGOM: I dalje pada u prestonici