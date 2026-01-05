"OVAKO NEŠTO NISMO VIDELI GODINAMA" Stručnjaci u čudu, snežna oluja s Arktika zalediće Evropu
EVROPA ulazi u jednu od najsurovijih zima sezone, a prema trenutnim meteorološkim projekcijama, hladni talas bi mogao da traje znatno duže nego što je uobičajeno za početak januara, piše Severe Weather Europe.
Sa dolaskom Nove godine došlo je do nagle promene atmosferskih obrazaca iznad Severnog Atlantika i Evrope, što je otvorilo put snažnom prodoru arktičkog vazduha duboko na jug kontinenta.
Takav razvoj situacije već donosi obilne snežne padavine, olujne vetrove i značajan pad temperatura u većem delu Evrope, dok se puni efekti očekuju u narednim danima. Ključni uzrok ovog zahlađenja je jaka blokada visokog vazdušnog pritiska iznad Grenlanda i Severnog Atlantika, koja je poremetila uobičajeno zapadno strujanje i preusmerila mlaznu struju ka jugu.
Ovo je veoma hladnom polarnom vazduhu dalo direktan koridor ka Evropi i Mediteranu, što je dodatno destabilizovalo polarni vrtlog, sistem koji normalno zadržava najhladniji vazduh iznad Arktika.
Temperature znatno ispod proseka
U najsevernijim delovima kontinenta, pre svega u Skandinaviji, hladnoća će biti još izraženija. Prognoze ukazuju na mogućnost ekstremnih vrednosti koje bi lokalno mogle pasti i do -40 stepeni Celzijusa, što predstavlja jedan od najhladnijih zimskih scenarija poslednjih godina.
Nepovoljna situacija se razvija i nad Mediteranom, gde se hladni arktički vazduh sudara sa toplim i veoma vlažnim vazdušnim masama.
Ovaj jak temperaturni kontrast pogoduje razvoju intenzivnih ciklona koji se formiraju nad centralnim Mediteranom, a zatim se kreću ka Balkanskom poluostrvu i istočnoj Evropi.
Upravo ti sistemi donose najteže vremenske uslove, uključujući obilne snežne padavine, jake vetrove, mećave i ozbiljne poremećaje u saobraćaju.
Srbija i region suočavaju se sa periodom izuzetno zahtevnih zimskih uslova. Od početka nedelje pa sve do kraja očekuje se niz jakih zimskih oluja, koje donose dugotrajne snegove u unutrašnjost, dok bi se u nekim područjima, posebno u planinskim predelima i zaleđu, snežni pokrivač mogao meriti desetinama centimetara. U nekim delovima regiona postoji mogućnost da količina snega lokalno pređe pola metra, što značajno povećava rizik od saobraćajnih gužvi i problema u svakodnevnom funkcionisanju.
Olujni vetrovi na Jadranu Dodatnu opasnost predstavlja jaka bura koja će se razviti duž Dinarida i duž istočne obale Jadrana. Očekuju se veoma jaki, ponekad i olujni vetrovi, koji bi mogli preći 120, a na nekim mestima čak i 150 kilometara na sat.
U kombinaciji sa obilnim snegom i niskim temperaturama, takvi uslovi stvaraju idealne uslove za mećave, smanjenu vidljivost i moguće zatvaranje puteva, posebno na planinskim prevojima i izloženim deonicama.
Dok će veliki deo unutrašnjosti Balkana biti prekriven snegom i hladnoćom, južni primorski regioni regiona mogli bi se suočiti sa drugačijim, ali podjednako opasnim scenarijem.
Topliji i veoma vlažan vazduh iznad obala Crne Gore, Albanije i zapadne Grčke doneće dugotrajne i obilne kiše, sa povećanim rizikom od bujičnih poplava i klizišta, posebno ako padavine potraju nekoliko dana zaredom.
Hladni talas neće pogoditi samo Evropu.
Sa svoje strane, arktički vazduh se širi i ka Severnoj Africi, gde se očekuje sneg u planinskim predelima Maroka i severnog Alžira, dok će severna Španija i Pirineji takođe dobiti obilne snežne padavine.
Takav raspon pogođenih područja dodatno potvrđuje koliko je hladnoća jaka i duboka.
Trenutne prognoze ukazuju da ovo neće biti kratkotrajni zimski „incident“, već period u kome bi hladni i nestabilni uslovi mogli da potraju najmanje do sredine januara.
Pred nama su dani povećanog opreza, jer kombinacija niskih temperatura, snega, vetra i obilnih padavina može imati ozbiljne posledice po saobraćaj, energetsku infrastrukturu i svakodnevni život.
(Severe Weather Europe)
BONUS VIDEO:
BEOGRAD POD SNEGOM: I dalje pada u prestonici
Preporučujemo
U ŠPANIJI BESNI LEDENA OLUJA: Zatvoreno 25 puteva
26. 12. 2025. u 17:58
NAJNOVIJA PROGNOZA ČUBRILA: Smrzavaćemo se na -25, a od ovog datuma sledi otopljenje
05. 01. 2026. u 10:22
STABLO PALO NA ŽENU I UBILO JE: Nije joj bilo spasa
05. 01. 2026. u 10:00
ZAVEJANA SRBIJA: Sneg na mnogim deonicama - RHMZ najavljuje novu turu padavina (VIDEO)
05. 01. 2026. u 09:23 >> 10:03
DALjE RUKE OD GRENLANDA! SVE GORI U EVROPI NAKON OTMICE MADURA: Reakcije evropskih lidera razbesneće Trampa
SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.
05. 01. 2026. u 08:27 >> 13:58
MADURO SE NA ENGLESKOM OBRATIO AMERIČKIM AGENTIMA: Pogledajte šta im je rekao (VIDEO)
PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro je helikopterom stigao na Menhetn, nakon čega je konvojem prebačen u Pritvorski centar (MDC) u Bruklinu, ozloglašeni zatvor opisan kao „odvratan“ sa „zastrašujućim“ uslovima. Tamo su ostali pevač R. Keli, Gislejn Maksvel i Sem Bankman-Frid.
04. 01. 2026. u 08:58
U VENECUELI 4.000 HRVATA : Strah, svuda tišina puna tenzije
U VENECUELI živi 4.000 osoba hrvatskog porekla koje posle noćašnjeg američkog napada na glavni grad Karakas, zatvorene u kućama, čekaju dalji razvoj događaja, rekla je u subotu Hini predstavnica hrvatske zajednice u toj južnoameričkoj zemlji.
03. 01. 2026. u 18:47
Komentari (0)