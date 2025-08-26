KIM DOTKOM: Projekat Ukrajina je završen
OSNIVAČ sajtova za razmenu datoteka "Mega aploud" i "Mega" Kim Šmic, poznatiji i kao Kim Dotkom, smatra da je "projekat Ukrajina završen", prenosi RIA Novosti.
-S (premijerom Britanije) Kirom Starmerom je završeno. Sledeća će biti (predsednica Evropske komisije) Ursula fon der Lajen. Projekat Ukrajina je završen, napisao je Dotkom na Iksu.
On je takođe pozvao Starmera da podnese ostavku, prokomentarisavši objavu premijera o ubrzanoj izgradnji gotovo 100.000 kuća rečju: "Odlazi".
Nemačko-finski preduzetnik Kim Dotkom ranije je bio u žiži pažnje FBI. Uhapšen je na zahtev biroa i optuživan za reket, pranje novca i prevaru. Sam Dotkom je ove optužbe nazivao pristrasnim. SAD traže njegovo izručenje sa Novog Zelanda, gde sada živi i nastavlja pravnu borbu protiv ekstradicije.
Sajt za razmenu datoteka Kima Dotkoma megaupload.com, jedan od najvećih, zatvoren je u SAD 2012. godine.
Kao odgovor na njegovo gašenje hakerska grupa "Anonimus" privremeno je oborila sajtove američkog Ministarstva pravde, FBI i više resursa filmske i muzičke industrije, uključujući stranice kompanija BMI i "Juniversal mjuzik".
