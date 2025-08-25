SVAKI napad na civilnu infrastrukturu treba da bude osuđen od strane svih zemalja – izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova povodom napada na naftovod „Družba“.

Foto: Profimedia

Nedostatak adekvatne reakcije Zapada na udare po naftovodu „Družba“ govori ili o njegovom bezumlju, ili o njegovoj protivpravnoj nameri, istakla je ona.

Napadi ukrajinskih snaga po naftovodu „Družba“ predstavljaju „čist banditizam“, takva delatnost se svrstava u terorističke, dodala je Zaharova.

(Sputnjik)