MEDVEDEV PODVUKAO CRVENE LINIJE: Ne prihvatamo trupe NATO-a kao bezbednosne garancije za Ukrajinu
PRETHODNO je francuski predsednik Emanuel Makron u intervjuu za francuske medije izjavio da je Rusija navodno postala destabilizujuća sila i pretnja za Evropu, prenose RIA Novosti.
"Galijski petao bez mozga nikako da se smiri sa idejom slanja trupa na Ukrajinu. Rečeno je da vojske zemalja NATO-a ne mogu biti mirotvorci. Rusija neće prihvatiti takve bezbednosne garancije“, napisao je Medvedev na društvenoj mreži Iks.
Ministarstvo spoljnih poslova Rusije ranije je saopštilo da je bilo kakav scenario raspoređivanja NATO trupa na Ukrajini neprihvatljivo za Rusiju i da bi dovelo do eskalacije.
Izjave o mogućem slanju NATO kontingenta na Ukrajinu, koje dolaze iz Velike Britanije i drugih evropskih zemalja, rusko ministarstvo spoljnih poslova je ranije označilo kao podsticanje na nastavak borbenih dejstava.
(Tanjug)
