Svet

POZNATO KO JE SRBIN UHAPŠEN NA MERDARU! Porodici neće da daju da razgovara sa anjima

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 08. 2025. u 20:24

TAKOZVANA kosovska policija je danas na administrativnom prelazu Merdare privela Sinišu Spasića iz Plemetine, radnika EPS-a, zbog, kako je navedeno u saopštenju tzv. Specijalnog tužilašva, ratnog zločina u Vučitrnu.

ПОЗНАТО КО ЈЕ СРБИН УХАПШЕН НА МЕРДАРУ! Породици неће да дају да разговара са ањима

Foto: D. Zečević

Danijela Spasić, ćerka uhapšenog, potvrdila je vest za Kosovo onlajn, i navela da se njen otac trenutno nalazi u Policijskoj upravi u Podujevu i da policija nije dozvolila njoj i njenoj majci da razgovaraju sa njim.

Spasić je navela da su porodicu predstavnici takozvane kosovske policije pozvali i dali im kratku informaciju o tome gde se nalazi Siniša.

- Majka i ja smo dobile poziv iz Policijske uprave u Podujevu. Javili su nam da je moj otac danas uhapšen i da se trenutno nalazi u Podujevu. Tamo je na zadržavanju od 48 sati - kazala je Spasić.

Dodala je da su ona i majka pitale da li mogu da razgovaraju sa njim, ali im to nije dozvoljeno.

- Nisu nam dali da ga čujemo niti su nam objasnili za šta ga terete. To je sve što trenutno mogu da vam kažem, u šoku smo i dalje. U kontaktu smo sa advokatom - rekla je Spasić.

Takozvana kosovska policija uhapsila je na administrativnom prelazu Merdare Sinišu Spasića pod sumnjom da je počinio navodni ratni zločin u Vučitrnu tokom sukoba na Kosovu, saopštilo je Specijalno tužilaštvo tzv. Kosova.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PITANJE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
Politika

0 40

PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.

17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OTKRIVENO IDE LI POVREĐENI LUKA DONČIĆ NA EVROBASKET 2025! I dolazi li uopšte u Srbiju na meč sa Jokićem i orlovima...

OTKRIVENO IDE LI POVREĐENI LUKA DONČIĆ NA EVROBASKET 2025! I dolazi li uopšte u Srbiju na meč sa Jokićem i "orlovima"...