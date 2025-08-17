POZNATO KO JE SRBIN UHAPŠEN NA MERDARU! Porodici neće da daju da razgovara sa anjima

TAKOZVANA kosovska policija je danas na administrativnom prelazu Merdare privela Sinišu Spasića iz Plemetine, radnika EPS-a, zbog, kako je navedeno u saopštenju tzv. Specijalnog tužilašva, ratnog zločina u Vučitrnu.

Danijela Spasić, ćerka uhapšenog, potvrdila je vest za Kosovo onlajn, i navela da se njen otac trenutno nalazi u Policijskoj upravi u Podujevu i da policija nije dozvolila njoj i njenoj majci da razgovaraju sa njim.

Spasić je navela da su porodicu predstavnici takozvane kosovske policije pozvali i dali im kratku informaciju o tome gde se nalazi Siniša.

- Majka i ja smo dobile poziv iz Policijske uprave u Podujevu. Javili su nam da je moj otac danas uhapšen i da se trenutno nalazi u Podujevu. Tamo je na zadržavanju od 48 sati - kazala je Spasić.

Dodala je da su ona i majka pitale da li mogu da razgovaraju sa njim, ali im to nije dozvoljeno.

- Nisu nam dali da ga čujemo niti su nam objasnili za šta ga terete. To je sve što trenutno mogu da vam kažem, u šoku smo i dalje. U kontaktu smo sa advokatom - rekla je Spasić.

Takozvana kosovska policija uhapsila je na administrativnom prelazu Merdare Sinišu Spasića pod sumnjom da je počinio navodni ratni zločin u Vučitrnu tokom sukoba na Kosovu, saopštilo je Specijalno tužilaštvo tzv. Kosova.

