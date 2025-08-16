SIJARTO PORUČIO BRISELU: Nadam se da Evropa neće poremetiti proces rešavanja ukrajinske krize, kao u Istanbulu 2022.

NADAM se da proces rešavanja sukoba u Ukrajini, koji je započeo nakon rusko-američkog samita na Aljasci, neće biti poremećen od strane Zapadne Evrope poput Istanbulskih sporazuma 2022. godine, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i ekonomskih odnosa Peter Sijarto.

-Mi Mađari iskreno se nadamo da će jučerašnji pregovori dovesti do mira, a istovremeno se nadamo da se ovog puta neće ponoviti ono što se dogodilo pre tri i po godine, kada su zapadnoevropske zemlje sabotirale Istanbulski mirovni sporazum. Bilo bi dobro da se proces započet na Aljasci ovog puta ne zaustavi!, napisao je Sijarto na društvenim mrežama.

On je saopštio da je pozvao zamenika američkog državnog sekretara Kristofera Landaua i preneo „zahvalnost“ u ime Mađara američkom predsedniku za organizovanje samita na Aljasci „uprkos svim pritiscima protivnika“.

-Već tri i po godine živimo u senci rata i isto toliko vremena se borimo sa svim njegovim posledicama – bilo da su to stalni bezbednosni izazovi, ratna inflacija, vrtoglavi rast cena energije ili činjenica da Brisel želi da nas gurne ka ratu. Tri i po godine se zalažemo za prekid vatre i mirovne pregovore jer znamo da rešenje leži samo za pregovaračkim stolom, a ne na bojnom polju, zaključio je Sijarto.

Na Aljasci je 15. avgusta održan sastanak predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa. Lideri su se sastali u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu. Razgovori u užem formatu „tri sa tri“ trajali su dva sata i 45 minuta. Sa ruske strane sastanku su prisustvovali ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i pomoćnik predsednika Jurij Ušakov. SAD su predstavljali državni sekretar Marko Rubio i specijalni predstavnik američkog predsednika Stiven Vitkof.

PREGOVORI U ISTANBULU 2022.

Pregovori o rešavanju sukoba između Rusije i Ukrajine počeli su ubrzo nakon početka specijalne operacije u februaru 2022. godine. Strane su održale nekoliko rundi pregovora uživo, uz posredovanje predsednika Belorusije Aleksandra Lukašenka, i nekoliko putem video veze.

Krajem marta 2022. godine delegacije dve zemlje sastale su se u Istanbulu. Šef ruskih pregovarača Vladimir Medinski tada je rekao da su strane postigle napredak. Kijev je, prema njegovim rečima, ponudio i neutralni status Ukrajine u zamenu za bezbednosne garancije. Međutim, u maju je rusko Ministarstvo spoljnih poslova, a potom i kancelarija ukrajinskog predsednika, saopštilo da su pregovori obustavljeni.

Pregovori su propali krivicom Ukrajine i Velike Britanije, pošto je tadašnji britanski premijer Boris Džonson odvratio Kijev od potpisivanja bilo kakvog sporazuma sa Moskvom, uz poruku da "Rusija mora biti vojno poražena".

