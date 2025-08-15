ZAPADNI MEDIJI: Govor tela Putina i Trampa bio je „daleko od hladnog“

AMERIČKA televizija Si-En-En prokomentarisala je večeras susret ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa kao „daleko od hladnog“.

Televizija ističe da je, dok je Putin prilazio Trampu na crvenom tepihu, američki predsednik nekoliko puta pljesnuo rukama, poželevši mu dobrodošlicu na američko tlo prvi put posle 10 godina.

Rukovali su se i zajedno se uputili ka limuzini američkog lidera.

Njujork tajms ocenjuje da je izuzetno neobično to što su se predsednik Putin i Tramp, kao lideri dve supersile i međusobni suparnici, danas u Enkoridžu vozili u istoj limuzini.

Dvojica lidera susrela su su u Enkorididžu u američkoj saveznoj državi Aljaska kako bi razgovarali o međusobnim odnosima dve zemlje i situaciji u Ukrajini.

Njujork tajms navodi da je primetno da dvojica državnika, tokom susreta, nisu koristila prevodioce i podseća da Putin govori engleski dovoljno dobro da može da vodi konverzaciju.

Ipak, kako dodaje ovaj medij, nepoznanicu predstavlja to o čemu bi Putin i Tramp mogli da diskutuju nasamo.

„En-Bi-Si” je uporedio i nazvao Trampov doček Putina i Zelenskog potpuno različitim.

Ističe se da je „topao“ pozdrav Putina u suprotnosti sa svađom koja se dogodila sa Zelenskim u Beloj kući zimus, kada su Tramp i potpredsednik Vens kritikovali Zelenskog zbog toga što nije pokazao dužno poštovanje.

„Visok ulog i retka mogućnost za dogovor... Razgovori mogu da budu najznačaniji korak ka miru poslednjih godina“, ističe list Vol strit džornal.

Britanski „Telegraf“takođe naglašava da u Ankoridžu lideri dve zemlje prvi put za mnogo godina imaju realnu šansu da izmene tok sukoba.

