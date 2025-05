NOVE TAKSE NA DELOVE: U SAD stpile na snagu carine od 25 odsto na uvoz motora, menjača i drugih delova

U SAD su danas stupile na snagu carine od 25 odsto na uvoz motora, menjača i drugih ključnih automobilskih delova.

Foto: Promo

Predsednik SAD Donald Tramp je rekao da nova carina, zajedno sa porezom na uvoz automobila od 25 odsto koji je stupio na snagu prošlog meseca, ima za cilj da podstakne proizvođače automobila da više proizvode u SAD, prenosi BBC.

Međutim, analitičari navode da bi do ekspanzije u SAD verovatno došlo na račun proizvodnje na drugim mestima, a istovremeno do većih troškova za preduzeća i na kraju do viših cena za kupce.

Za sada su kompanije zaštićene, jer je zbog zabrinutosti da će doći do povećanja cena došlo do naglog porasta prodaje, piše BBC.

Dženeral motors i Ford su ove nedelje objavili da je dvocifreni rast prodaje nastavljen i u aprilu.

Međutim, Dženeral motors je upozorio da očekuje čak pet milijardi dolara novih troškova ove godine kao rezultat carina, uključujući otprilike dve milijarde dolara naknada za automobile koje proizvodi u Južnoj Koreji i izvozi u SAD.

Rukovodioci su naveli da sada očekuju da će cene porasti za oko jedan odsto, umesto da padnu kako je ranije predviđano.

Automobilske kompanije, uključujući Stelantis, proizvođača Džipa, Fijata i Krajslera, povukle su finansijske smernice za narednu godinu, navodeći kao razlog fluidnost situacije.

Skoro polovina vozila prodatih u SAD prošle godine bila su uvezena.

Kada je Tramp u martu najavio planove da uvede carine od 25 odsto na automobile i određene auto-delove, pored niza drugih carina, to je izazvalo šok u automobilskoj industriji, uz upozorenja na povećanje cena i rizike po proizvodnju i prodaju, piše BBC.

Tramp je od tada ublažio svoju politiku, naročito prema Meksiku i Kanadi, ključnim elementima lanca snabdevanja automobilske industrije, zahvaljujući decenijama slobodne trgovine između te tri zemlje.

Prema trenutno važećim pravilima, delovi proizvedeni u Meksiku i Kanadi, u skladu sa sporazumom o slobodnoj trgovini, biće pošteđeni carina.

Zvaničnici su u početku opisivali to izuzeće kao privremeno, ali nakon uputstava carinskih organa izdatih ove nedelje, analitičari sada smatraju da će to izuzeće najverovatnije ostati na snazi.

Tramp je ove nedelje, takođe, potpisao mere koje štite firme od plaćanja višestrukih carina na isti proizvod, dok je uspostavljen dvogodišnji sistem koji proizvođači automobila mogu da koriste da smanje carine koje moraju da plate za delove uvezene iz drugih zemalja, a korišćene u automobilima sastavljenim u SAD.

Administracija je, takođe, ranije saopštila da firme koje uvoze automobile proizvedene u Kanadi i Meksiku neće plaćati carine na sadržaj koji je proizveden u SAD.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - PONUDA NA SAJMU AUTOMOBILA: Pogledajte kako izgledaju novi modeli