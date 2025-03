PREMIJER ONTARIJA PORUČIO TRAMPU: Kanada nije na prodaju

PREMIJER Ontarija Dag Ford obrušio se na američkog predsednika Donalda Trampa nakon što je obezbedio treći mandat na visokoj poziciji.

Foto: Printskrin RTS

- Donald Tramp misli da može da nas slomi. On misli da nas može podeliti i osvojiti. On ne zna ono što mi znamo. On nas potcenjuje. Potcenjuje otpornost kanadskog naroda. Kanada nije na prodaju - poručio je on pristalicama u Torontu.

Njegove poruke došle su nakon što je Tramp nedavno više puta izjavio da Kanada treba da postane 51. država SAD.