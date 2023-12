IZVESNA PUTINOVA POBEDA: U Ruskoj federaciji, ali i mnogim zemljama istočne Evrope, vodiće se trka za vlast i mandate

MADA tek trebaju da se prijave kandidati za predsedničke izbore u Rusiji koji će se održati 17. marta, već sada mnogi smatraju da je izvesna pobeda Vladimira Putina koji ima vrlo visoki rejting.

Foto AP

Prema najnovijem istraživanju Fonda javnog mnjenja čak 79 odsto građana Rusije odobrava ono što Putin radi, a samo 12 procenata protivi se njegovim potezima. Jasno je zato da je izlazak na megdan sadašnjem ruskom predsedniku avantura i verovatno unapred izgubljena bitka. To je i verovatni razlog što će najstarija ruska partija, komunistička, tek krajem decembra saopštiti koga će kandidovati na izborima.

Putina će na njegovo insistiranje na ovim izborima ponovo podržavati Narodni front, a ne vladajuća partija Jedinstvena Rusija. Već je saopšten spisak "štaba Putina" tj. njegovog tima u kome je ruska kulturna, naučna, sportska i estradna elita. Aktuelnog predsednika podržavaju olimpijski i svetski prvaci u raznim sportovima, poznati glumci na čelu sa Nikitom Mihalkovom, poznati pevači, lekari... Podržavaju ga i ratni TV reporteri i oni koji su već dobili za hrabrost medalje heroja.

Da su lideri većine partija svesni da na ovim izborima niko od njih nema šanse dokaz je da je predsednik Pravedne Rusije Sergej Mironov ponudio javno Putinu da njegovo članstvo skuplja potpise za njega. A lider komunista Genadij Zjuganov je na poslednjem sastanku Putina sa predstavnicima parlamentarnih partija kritikovao predsednika što nije nosio kapu u Severodvinsku gde je bilo jako hladno. Zjuganov je kazao: "Zdravlje vrhovnog komandanta za vreme rata je zdravlje nacije". Putin je uz osmeh kazao da prihvata kritiku.

Ilustracija V. N.

U Rusiji će biti odštampano 113 miliona glasačkih listova od čega u Moskvi 7,6 miliona.

Politikolozi veruju da će Putin pobediti u prvom krugu. Predizborni štab Vladimira Putina će početi da radi krajem decembra i ovoga puta biće u Gostinom dvoru, velikom kompleksu koji se nalazi u blizini Kremlja.

Mir u Ukrajini, pa izbori

U Ukrajini 2024. sigurno neće biti izbora. Predsednik Zelenski je početkom decembra objasnio da je zakonom bilo predviđano da se oni održe u martu ali ih je nemoguće sprovesti zbog rata. Predstavnik predsednika u parlamentu Fjodor Venislavski je rekao da ustav ne dozvoljava da se dok traje rat održavaju izbori. Svi poslanici vladajuće partije Sluga naroda potpisali su dokument u kojem se kaže da se ne mogu održati predsednički i parlamentarni izbori. Oni će biti organizovani šest meseci nakon završetka ratnog stanja.

Beloruska opozicija sprema nerede

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko upozorio je da parlamentarni izbori iduće godine neće biti jednostavni jer će opozicija koja se sada nalazi u inostranstvu pokušati da organizuje razne provokacije da bi svojim sadašnjim zapadnim sponzorima pokazala da nisu u njih džabe ulagali novac. Zbog toga će, kako najavljuje, pokušati da organizuju nerede u vreme održavanja izbora.

Iz inostranstva se javila i liderka opozicije u izbeglištvu Svetlana Tihanovska, koja poziva istomišljenike na bojkot jer smatra da ne mogu da utiču na rezultat izbora. Predsednik Lukašenko je kazao da beloruski organi znaju šta pripremaju opozicionari koji žive u Litvaniji, Poljskoj i Ukrajini, naglasio da neće dopustiti nerede i najavio da će obezbediti mirnu budućnost građanima svoje zemlje. Što se tiče predsedničkih izbora poslednji su održani 2020, a Lukašenkov mandat traje pet godina.

Hoće li Moldavija sa Rumunijom

Predsednički izbori u Moldaviji iduće godine mogli bi da budu zanimljivi jer nema izrazitog favorita za šefa države. naravno, aktuelna predsednica Maja Sandu nada se da će to biti baš ona, jer igra na kartu da je pod njenim rukovodstvom Moldavija dobila zeleno svetlo za početak pregovora o članstvu u EU. U Moldaviji postoje tri glavne stranke. Vladajuća partija Maje Sandu Aktivnost i solidarnost je formirana 2016. i ona je pobedila na vanrednim izborima 2021. dobivši više od 60 odsto mesta u parlamentu. Na tim izborima Sandu je dobila glasove zahvaljujući priči da će uvesti Moldaviju u EU. Računa i na glasove onih koji se, kao i ona, zalažu da se Moldavija pripoji Rumuniji i koji smatraju da su Moldavci deo rumunskog naroda. To će svakako stvoriti raskol u državi, pa i eventualne sukobe jer nije malo onih koji žele da Moldavija ostane samostalna.

Partija socijalista na čijem je čelu Igor Dodon koji je bio predsednik Moldavije od 2016. do 2020. zalaže se za razvoj odnosa i sa Zapadom i sa Istokom. On je kao predsednik radio mnogo sa Rusijom od koje je dobijao gas po beneficiranim cenama a izvozio je u Rusiju voće i povrće. Treća partija je Nacionalni alternativni pokret koji je formiran 2022, a na njegom čelu je gradonačelnik Kišinjova Jon Čeban, koji je baš u ovom gradu pobedio partiju predsednice na lokalnim izborima.

U izborima je hteo da učestvuje i biznismen Ilan Šor koji sada živi u Izraelu. Ustavni sud Moldavije je letos zabranio njegovu partiju sa obrazloženjem da se finansira iz inostranstva i da radi na razbijanju države i njenog suvereniteta.

Poznati moldavski političar Renato Usatiji, lider Naše partije, najavio je da će se kandidovati na predsedničkim izborima i izjavio da je ubeđen kako Sandu nema šanse da osvoji još jedan mandat.

Galina i Igor Dodon, Foto EPA

Oligarh na čelu Gruzije

Izbori za predsednika i parlament Gruzije planirani su za jesen 2024. Biće to osmi izbori u novijoj Gruziji. Poslednji su održani 2018. i tada je dobila Salomeja Zurabašvili, bivša francuska diplomatkinja. Promenom ustava 2013. godine prava predsednika su značajno smanjena i prebačena na premijera. Predsednik je zadržao dužnost vrhovnog komandanta oružanih snaga i niz protokolarno-ceremonijalnih obaveza.



Mnogi analitičari smatraju da je favorit glavni oligarh Gruzije, 68-godišnji Bidzina Ivanišvili koji se u Rusiji obogatio i tada se zvao Boris. On je osnovao partiju Gruzinska mašta, jedno vreme se bio udaljio od politike, ali sada se vraća na velika vrata.

U EU su verovali da bivši predsednik Gruzije Mihail Sakašvili može ponovo da zasedne na to mesto. Ali, grdno su se prevarili. Posle ilegalnog dolaska bio je uhapšen i već dugo se nalazi u zatvorskoj bolnici. Predsednički kandidat će najverovatnije biti i Nina Burdžanadze, koja je dva puta već bila vršilac dužnost i to od 2003. do 2004, kao i od 2007. do 2008. Opozicione partije ne mogu da se objedine jer ne postoji lider koji bi stao na čelo kolone.

U Tbilisiju kažu da ne treba isključiti ni to da se kao kandidat opozicione partije Jedinstveni nacionalni pokret pojavi sadašnja predsednica Salome Zurabašvili. Inače, prvi put je postala predsednica zahvaljujući podršci sadašnje vladajuće partije Gruzinska mašta, koja će sada imati svog kandidata.

BONUS VIDEO:

KRZNENI ČLAN RUSKE ARMIJE: Pas Žužik pomaže protivvazdušnoj jedinici ruske vojske