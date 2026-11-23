MLADIĆ koji je sredinom septembra bio hospitalizovan u Psihijatrijskoj klinici Sveti Ivan u Jankomiru, u Zagrebu, zapalio se dok je bio vezan za bolnički krevet.

Foto: Printscreen

Kako Jutarnji list nezvanično saznaje, pacijent je humano vezan, odnosno fiksiran sigurnosnim pojasevima za krevet, kada je iz razloga koji su još uvek nepoznati, posegnuo za upaljačem i počeo da pali pojaseve koji su ga vezivali, najverovatnije pokušavajući da se oslobodi.

Prema informacijama kojima raspolaže Jutarnji list, vatra se proširila na njegovu levu ruku, nogu i deo kreveta, a požar je otkriven nakon aktiviranja sistema za dojavu požara. Pacijent je sa opekotinama prevezen u Traumatološku kliniku, gde je, prema izvorima iz bolnice, proveo dva dana.

Ministarstvo zdravlja neobavešteno o incidentu

Ali ono što slučaj čini još ozbiljnijim jeste činjenica da Ministarstvo zdravlja nije obavešteno o ovom strašnom događaju, a kako nezvanično saznaje Jutarnji list, nije bilo ni pomena o tome na Upravnom odboru bolnice.

Ministarstvo zdravlja je danas potvrdilo da nema saznanja o incidentu, kao ni zdravstvena inspekcija. Jutarnji list je zatražio komentar od ministarke zdravlja Irene Hrstić, a Ministarstvo je odgovorilo da traži hitan sastanak sa gradonačelnikom Zagreba Tomislavom Tomaševićem i pročelnicom za zdravstvo Zagreba Lorom Vidović.

Sve ovo je otkriveno nakon smrti Kristijana Josipa Periša, zbog koje je pokrenut krivični postupak protiv osam medicinskih radnika. Nakon tog slučaja, počeli su da se istražuju i drugi događaji u Psihijatrijskoj klinici Sveti Ivan, uključujući i septembarski požar u kojem je pacijent teško povređen.

Prema informacijama iz više nezvaničnih izvora, incident se dogodio sredinom septembra, u jutarnjim satima. Mladić je bio sam u bolničkoj sobi, a u trenutku požara je bio humano vezan. To je mera koja se primenjuje u psihijatrijskim ustanovama u određenim okolnostima kako bi se sprečilo da pacijent nanese štetu sebi ili drugima.

Međutim, u ovom slučaju dogodilo se upravo ono što takva mera treba da spreči. Pacijent je, uprkos tome što je bio vezan za krevet, kod sebe imao zapaljivu napravu kojom je zapalio pertle.

Posebno je zabrinjavajuće to što je, prema informacijama Jutarnjeg lista, požar otkriven tek nakon aktiviranja sistema za dojavu požara. Kada je soba počela da se puni dimom, aktivirane su prskalice, nakon čega je u sobu stiglo medicinsko osoblje. Pacijent je izvučen iz sobe, a zatim transportovan na dalje lečenje.

Gde je nabavio upaljač?

Ovaj deo incidenta pokreće niz pitanja. Kako je pacijent koji je bio vezan za krevet mogao da dođe do upaljača? Da li je pre vezivanja za krevet proveren na predmete koji bi mogli da ugroze njegovu sopstvenu bezbednost? Ko je bio zadužen za njegov nadzor i da li je neko od zaposlenih primetio šta se dešava pre nego što je aktiviran sistem za dojavu požara?

Prema nezvaničnim informacijama, postoji mogućnost video nadzora u sobama u kojima borave pacijenti kojima je potreban poseban nadzor. Međutim, još uvek nije poznato da li je konkretna soba bila na ovaj način praćena, da li je neko pratio snimak u trenutku požara, niti koliko je vremena prošlo od trenutka kada je pacijent počeo da pali pertle do dolaska osoblja.

Policija obaveštena o incidentu. Kako nezvanično saznaje Jutarnji list, policijski službenici su izašli na lice mesta, izvršili uviđaj, i izuzeli snimke video-nadzora i druge predmete koji bi mogli biti od značaja za utvrđivanje okolnosti požara.

Policija je tada postupala prvenstveno zbog sumnje na oštećenje tuđe imovine, naime zbog požara u bolničkoj sobi. Prema informacijama Jutarnjeg lista, slučaj je sada ponovo u fokusu nadležnih organa, a policija finalizuje postupak u vezi sa ovim događajem.

Ono što je nejasno jeste kako je moguće da događaj u kojem se pacijent zapalio dok je bio vezan za bolnički krevet nije bio poznat institucijama nadležnim za nadzor nad zdravstvenom ustanovom.

Iznenađena ministarka: Zašto nam to niko nije rekao?

- Ministarstvo zdravlja, kao ni zdravstvena inspekcija, nisu dobili informacije na koje se odnosi vaš upit - odgovorili su iz Ministarstva.

Ministarka zdravlja Irena Hrstić, kažu, bila je posebno iznenađena što joj danas, tokom posete Psihijatrijskoj klinici Sveti Ivan, nije ništa rečeno o incidentu. Na sastanku je bila i šefica nadležnog gradskog ureda, Lora Vidović, ali septembarski incident, prema odgovoru Ministarstva, nije pomenut.

- Ministarka Hrstić je dodatno iznenađena vašim navodima, posebno u kontekstu činjenice da se upravo vratila sa posete Klinici Sveti Ivan, tokom koje joj nisu predočene pomenute informacije, iako je na sastanku bila prisutna i šefica, Lora Vidović, kao predstavnik gradske uprave i kontinuiteta upravljanja ustanovom, što dodatno pokreće pitanje odgovornosti osnivača Grada Zagreba, tačnije njihovog nadzora nad radom ustanove i Upravnog odbora - saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

(Kurir)