"MENE JE RODILA MUSLIMANKA, NAPRAVIO HRVAT" Ovako je Željko Hubač govorio o svom poreklu: Govorim srpsko-hrvatskim jezikom
NARODNI poslanik Željko Hubač govorio je svojevremeno za "Večernje novosti" o svom poreklu.
- Mene je rodila muslimanka, napravio Hrvat. Odgajali su me i jedini pravi roditelji bili Čeh i Srpkinja. Govorim srpsko-hrvatskim jezikom, živim u Srbiji i osećam se Srbinom. Priču o identitetu nikada ne vezujem za veru i naciju već za ljude koji nas određuju. U mojoj prvobitnoj krštenici pisalo je ime žene koja me je rodila, a na mestu oca velika prazna crta. I datum rođenja 19. jul 1967. godine - ispričao je Hubač 2016. godine.
Svet je ugledao u tuzlanskoj bolnici, ali, kako kaže, pošto je bio dete “kaurina” (nemuslimana), mlada žena koja ga je rodila nije smela da se s bebom vrati kući, u Zenicu. Ostala je da radi kao konobarica u tuzlanskom pozorištu.
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