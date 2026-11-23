STVARANjE jedinstvenih evropskih oružanih snaga moglo da bude štetno u slučaju napada Rusije, jer bi za usaglašavanje zajedničkih aktivnosti sa Alijansom i nacionalnim armijama bilo potrebno mnogo vremena, izjavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rute tokom obraćanja na 72. godišnjem zasedanju Parlamentarne skupštine NATO-a u Berlinu, prenose mediji.

Foto: AI/ČetGPT

Rute je objasnio da se ne protivi stvaranju evropske vojske, ali smatra da bi u slučaju sprovođenja te inicijative trebalo ukinuti nacionalne armije zemalja EU, kako ne bi došlo do dupliranja njihovih nadležnosti.

-Moj stav je oduvek bio da, ako postoje evropske oružane snage, onda ne mogu da postoje i nacionalne oružane snage. Sjedinjene Američke Države imaju jedinstvene oružane snage. Ne postoje zasebna vojska ili mornarica savezne države Njujork ili Kalifornije. Postoje jedinstvene, integrisane oružane snage Sjedinjenih Američkih Država. Ako Evropa uspe to da ostvari – odlično, rekao je generalni sekretar NATO-a, izrazivši sumnju da će se to dogoditi u bliskoj budućnosti.

Kako bi slikovito objasnio svoj stav, Rute je predložio da se zamisli mogući scenario napada Rusije na evropske zemlje i način na koji bi u tom slučaju reagovale snage NATO-a, nacionalne armije i zajedničke oružane snage EU, ukoliko bi bile formirane.

Prema njegovim rečima, za koordinaciju vojnih odluka bile bi potrebne nedelje, a Rusija bi za to vreme mogla da napreduje sve do Holandije.

-Ne bih savetovao da sve nacionalne oružane snage sarađuju u okviru NATO-a, a da se uz to stvara i velika evropska struktura. Jer, ako (ruski predsednik Vladimir) Putin napadne, najpre će nam biti potrebno dve do tri nedelje da se dogovorimo ko će šta da radi, a on će se do tada verovatno već naći u Roterdamu, pre nego što donesemo odluku. To je moj argument, istakao je Rute.

On je dodao da je, prema njegovom mišljenju, koordinacija i podela nadležnosti između NATO-a i EU trenutno „veoma dobro“ uređena.

U martu je evropski komesar za odbranu Andrijus Kubilijus saopštio da je EU potrebna zajednička vojska zbog smanjenja vojnog prisustva SAD na evropskom kontinentu.

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Vraćanje na granice iz 1997.

Prema njegovim rečima, zemlje NATO-a ne nameravaju da se vrate na granice Alijanse iz 1997. godine.

-Predlozi koje je Rusija iznela 2021. godine, a koji su faktički podrazumevali vraćanje NATO-a na granice iz 1997. godine, neprihvatljivi su. U NATO-u nema nikoga ko bi smatrao da je to dobra ideja, naglasio je Rute, dodajući da odluke o razmeštanju snaga NATO-a mogu da donose isključivo države-članice Alijanse, bez učešća trećih zemalja.

Prema njegovim rečima, ovi principi „predstavljaće ograničenja za eventualne suštinske pregovore s Rusijom“, u kojima bi trebalo da učestvuju evropske zemlje.

Rusija je u decembru 2021. godine predstavila nacrte sporazuma sa SAD i NATO-om o bezbednosnim garancijama. Moskva je, između ostalog, predložila da se isključi dalje širenje Alijanse i ograniči razmeštanje dodatnih snaga i naoružanja na teritoriji država koje su pristupile NATO-u posle 1997. godine.

Ruska strana je više puta istakla da širenje NATO-a na istok i približavanje vojne infrastrukture Alijanse ruskim granicama predstavljaju pretnju po bezbednost zemlje.

O pristupanju Ukrajine NATO-u

Sjedinjene Države i još nekoliko zemalja-članica NATO-a trenutno usporavaju proces pristupanja Ukrajine Alijansi, uprkos ranije usvojenoj deklaraciji o nepovratnosti tog puta, priznao je generalni sekretar NATO-a.

-Znamo da nekoliko saveznika, ne samo Sjedinjene Američke Države već i druge zemlje, u ovom trenutku usporavaju taj proces, istakao je Rute.

On je objasnio da se o pitanju članstva Ukrajine ponovo razgovara u okviru pregovora o rešavanju sukoba i traženja bezbednosnih garancija za Kijev.

Prema rečima generalnog sekretara NATO-a, „ukoliko članstvo u NATO-u ne bude osnova buduće bezbednosti Ukrajine, evropske države nameravaju da, uz podršku SAD, razrade alternativne bezbednosne garancije“.

Rusija je više puta naglasila da bi eventualno pristupanje Ukrajine NATO-u predstavljalo pretnju njenoj bezbednosti i da je za Moskvu neprihvatljivo.

(sputnikportal.rs)

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